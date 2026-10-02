Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

Гърция бе много близо до нова сензация, но се пропука в самия край и направи равенство 2:2 при домакинството си на Нидерландия в среща от третия кръг на Лигата на нациите. "Елините" поведоха с головете на Фотис Йоанидис (23') и Йоргос Масурас (45'+2') до почивката, а през втората част "лалетата" се добраха до частичен обрат чрез Вирджил ван Дайк (59') и Тижани Райндерс, като второто попадение дойде малко преди края. Съперниците вкараха и още три пъти, но тези голове не бяха зачетени.

A comeback to make it 2-2. ⚖️ pic.twitter.com/ldVTHgHh5n — OnsOranje (@OnsOranje) October 1, 2026

По този начин гърците към момента правят голямата сензация в елитната Лига "А". След като вече се срещнаха по веднъж всички отбори в група 2, южните ни съседи са еднолични лидери със 7 точки, а резултатът срещу Нидерландия бе първата им грешна стъпка. "Лалетата" са втори с 5 пункта.

На третата позиция пък е Германия, който най-накрая спечели под ръководството на Юрген Клоп и се наложи с 2:0 при домакинството си на Сърбия и е с точка по-малко от Нидерландия. Сърбите пък са на дъното без никакъв актив към този момент.

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Селекционерът на южните ни съседи Иван Йованович направи общо три промени спрямо геройската победа в миналия кръг с 1:0 при гостуването на Германия. На мястото на Георгиос Ваянидис, Андрюс Тете и Христос Зафеирис от този мач тази вечер започнаха Димитриос Курбелис, Фотис Йоанидис и Манолис Салиакас.

🇬🇷 OFFICIAL: Greece's starting XI vs The Netherlands is out!



Ivan Jovanovic sticks with the 4-4-2 as Greece hosts The Netherlands. Ioannidis, Kourbelis & Saliakas replace Tetteh, Zafeiris & Vagiannidis.#GRENED | #Ethniki | #Greece pic.twitter.com/ZFOHRJJnmQ — Hellas Football (@HellasFooty) October 1, 2026

Чави Ернандес също не бе пестелив на промени, но и не направи кардинален брой ротации, като замени четирима играчи в стартовия си състав спрямо успеха с 2:1 над Сърбия преди броени дни. Спрямо битката в Белград на местата на Ян Пол ван Хеке, Райън Гравенберх, Коди Гакпо и Тижани Райндерс за сблъсъка в Атина започнаха Куинтен Тимбер, Рубен ван Бомел, Юриен Тимбер и Гуус Тил.

Първите индикации, че гърците отново имат шанса да стигнат отново до нещо много голямо, бяха, когато в 13-ата минута Христос Цолис оплете топката в мрежата на вратата, пазена от Барт Фербрюген. "Елините" бързо прекратиха празненствата си, тъй като главният съдия Марко Гуида преразгледа ситуацията чрез системата ВАР и прецени, че попадението не е било редовно.

Десетина минути по-късно обаче селекцията на Чави Ернандес вече бе принудена да посипе главата си с пепел, тъй като Фотис Йоанидис вкара редовен гол, а стадион "Тумба" в Солун започна да се пука по шевовете.

В 37-ата минута Карецас засече центриране в наказателното поле и пропусна огромен шанс да покачи, но Фербрюген този път запази вратата си суха.

При следващата възможност за южните ни съседи, която дойде в добавеното време на първата част, това вече не се случи. Авторът на първото попадение Йоанидис отново бе в епицентъра на събитията, като този път той блесна с асистенция, давайки решителния пас към Масурас.

След почивката гостите веднага тръгнаха в атака и Феерман изпълни свободен удар, с който "елините" се справиха.

В 53-тата минута Феерман отново се нагърби със статично положение, а този път топката рикошира в играч от стената.

В 59-ата минута усилията на "лалетата" най-накрая бяха възнаградени, като Феерман отново бе креативният играч в бяло-оранжев спортен екип, давайки решителния пас към Вирджил ван Дайк. Последният се извиси над всички и засече около точката за изпълнение на дузпи, правейки преднината на съперника само 2:1.

Още в 65-ата минута падна и втори гол, но 2:2 не бе официализиран като резултат, тъй като имаше нова намеса на ВАР. Така усилията на Дъмфрис бяха омаловажени и гостите продължиха да водят.

В 73-тата минута късметът отново не бе на страната на Дъмфрис, след като ново негово попадение не бе зачетено заради засада.

21 гола в 8 мача откриха третия кръг в Лигата на нациите

Така домакините вече се виждаха победители и бяха на прага на нова сензация само четири дни след шамара срещу Германия, но този път те самите бяха болезнено зашлевени в самия край. Около 60 секунди преди да изтече редовното време Райндерс бе на правилното място, за да изработи гола и да оформи крайния резултат.

В 94-ата минута пък гърците можеха да направят финала на двубоя с още по-спиращ дъха развой, след като оставиха съмнения за игра с ръка на Цимикас, но реферът Гуида не отсъди дузпа и съперниците размениха точките.

Това бе предпоследният мач в групата преди края на паузата за националните отбори. Гърците ще опитат да направят отново нещо голямо срещу Германия при предстоящото домакинство на Германия на 4-и октомври (неделя) от 21:45 часа българско време, докато по същото време на стадион "Филипс" в Айндховен Нидерландия приема закъсалата Сърбия.



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Hellas Football// Twitter

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