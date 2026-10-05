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Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

  • 5 окт 2026 | 04:20
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Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

Нидерландия победи Сърбия с 2:1 в четвъртия кръг на Дивизия А от Лигата на нациите. Сръбските национали заслужаваха поне точка, показвайки много добър футбол, но не успяха да стигнат до равенство, а след срещата селекционерът Велко Паунович сподели своите впечатления. Той определено имаше забележки към съдийството.

„Вероятно е така, не знам вие какво мислите? Радвам се, че сме на едно мнение – момчетата свършиха невероятна работа. Не бих искал да отличавам отделни играчи, но Цветкович и Гудел изиграха фантастичен мач. Те внесоха свежест и настроение, а заедно с останалите, по-опитни футболисти, направиха така, че отборът да изглежда отлично. Цветкович можеше да отбележи, създадохме и още чисти положения. Когато погледнем какво имахме и как ни победиха, броят на пропуснатите шансове не беше равен, а може би не трябваше да бъде така“, сподели Велко Паунович.

След това той продължи с оценка за представянето на Сърбия, както и коментар за съдийството.

„През целия процес достигнахме до една силна игра срещу класен състав, който обаче получи помощ – недоволен съм от съдийството. Смятам, че Нидерландия няма нужда от подкрепа от реферите. Не може да съществува двоен аршин и фаловете да се тълкуват по различен начин. Срещу нас бяха Нидерландия, пълен стадион и съдийските решения, но показахме силен и устойчив характер и че можем да се борим. Все още ни липсва малко, за да преминем на следващото ниво, но се приближаваме“, добави Паунович.
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Снимки: Gettyimages

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