Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

Нидерландия победи Сърбия с 2:1 в четвъртия кръг на Дивизия А от Лигата на нациите. Сръбските национали заслужаваха поне точка, показвайки много добър футбол, но не успяха да стигнат до равенство, а след срещата селекционерът Велко Паунович сподели своите впечатления. Той определено имаше забележки към съдийството.
След това той продължи с оценка за представянето на Сърбия, както и коментар за съдийството.„През целия процес достигнахме до една силна игра срещу класен състав, който обаче получи помощ – недоволен съм от съдийството. Смятам, че Нидерландия няма нужда от подкрепа от реферите. Не може да съществува двоен аршин и фаловете да се тълкуват по различен начин. Срещу нас бяха Нидерландия, пълен стадион и съдийските решения, но показахме силен и устойчив характер и че можем да се борим. Все още ни липсва малко, за да преминем на следващото ниво, но се приближаваме“, добави Паунович. Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages