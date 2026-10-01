Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Рома планира нов опит да привлече Ендрик

  • 1 окт 2026 | 18:52
  • 185
  • 1
Рома планира нов опит да привлече Ендрик

Ендрик и Реал Мадрид вече са били договорили преотстъпване на бразилеца в Рома, преди намесата на старши треньора на испанския гранд Жозе Моуриньо, така че италианският клуб остава фаворит да направи нов опит през януари, твърди AS.

Недоволният Ендрик отново гледа към изхода на "Бернабеу"
Недоволният Ендрик отново гледа към изхода на "Бернабеу"

20-годишният футболист е все по-разочарован от липсата на игрово време на „Бернабеу“, след завръщането си от шестмесечен период под наем в Лион през януари тази година, Бразилецът реализира 8 гола и 8 асистенции в 21 мача за френския тим, което му осигури място в селекцията на Карло Анчелоти за Световното първенство в Северна Америка.

От Рома настоявали да трансфера му през лятото и детайлите вече били уточнени, когато Моуриньо се е намесил и е убедил Ендрик да остане в Мадрид. До момента обаче нападателят записа само едно участие за 4 минути в двубой от Ла Лига, а търпението му се е изчерпало и той ще настоява за трансфер през януари, което поставя Рома в най-добра позиция за нов опит да го привлече. Римският клуб ще бъде изправен пред сериозна конкуренция от страна на други водещи европейски отбори, сред които се споменава и Милан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нови разкрития за Инфантино: Спасил Сити и ПСЖ от изхвърляне от Шампионската лига

Нови разкрития за Инфантино: Спасил Сити и ПСЖ от изхвърляне от Шампионската лига

  • 1 окт 2026 | 15:33
  • 1541
  • 1
Айвън Тони отрече обвиненията за нападение в лондонски нощен клуб

Айвън Тони отрече обвиненията за нападение в лондонски нощен клуб

  • 1 окт 2026 | 15:31
  • 1150
  • 0
Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо

Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо

  • 1 окт 2026 | 14:58
  • 5384
  • 8
Мбапе се забърка в нов скандал

Мбапе се забърка в нов скандал

  • 1 окт 2026 | 14:41
  • 7535
  • 5
Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи

Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи

  • 1 окт 2026 | 14:28
  • 1790
  • 0
Аржентина обжалва тежкото наказание на Паредес пред ФИФА

Аржентина обжалва тежкото наказание на Паредес пред ФИФА

  • 1 окт 2026 | 14:27
  • 721
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 19:00
  • 1545
  • 2
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 884
  • 0
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 22310
  • 100
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 10345
  • 5
УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

  • 1 окт 2026 | 17:36
  • 2851
  • 23
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 25159
  • 97