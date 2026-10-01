Рома планира нов опит да привлече Ендрик

Ендрик и Реал Мадрид вече са били договорили преотстъпване на бразилеца в Рома, преди намесата на старши треньора на испанския гранд Жозе Моуриньо, така че италианският клуб остава фаворит да направи нов опит през януари, твърди AS.
Недоволният Ендрик отново гледа към изхода на "Бернабеу"
20-годишният футболист е все по-разочарован от липсата на игрово време на „Бернабеу“, след завръщането си от шестмесечен период под наем в Лион през януари тази година, Бразилецът реализира 8 гола и 8 асистенции в 21 мача за френския тим, което му осигури място в селекцията на Карло Анчелоти за Световното първенство в Северна Америка.
От Рома настоявали да трансфера му през лятото и детайлите вече били уточнени, когато Моуриньо се е намесил и е убедил Ендрик да остане в Мадрид. До момента обаче нападателят записа само едно участие за 4 минути в двубой от Ла Лига, а търпението му се е изчерпало и той ще настоява за трансфер през януари, което поставя Рома в най-добра позиция за нов опит да го привлече. Римският клуб ще бъде изправен пред сериозна конкуренция от страна на други водещи европейски отбори, сред които се споменава и Милан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages