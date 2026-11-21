Африканският футбол обяви печалба от 31,2 милиона долара за последната година

Африканската футболна конфедерация (КАФ) обяви днес по време на конгреса на организацията, че е възвърнала рентабилността си за финансовата 2025-26 година с нетна печалба от 31,2 млн. долара и увеличени общи приходи от 284 милиона американски долара.

48-ата редовна Асамблея или конгресът на КАФ се проведе в Абуджа (Нигерия) и освен финансовите резултати, организацията се обедини около подкрепата си към Джани Инфантино – противоречивият президент на ФИФА, който през месец март 2027-а ще се бори за нов мандат.

Финансовите резерви на организацията също се подобриха – от дефицит от 16,8 милиона долара до положително салдо от 14,4 милиона долара, докато наличността към края на финансовата година, която е до юни 2026-а, възлизаше на 118,8 милиона от американската валута.

Le président de la CAF, Patrice MOTSEPE 🇿🇦, a demandé une STANDING OVATION pour Gianni INFANTINO 🇨🇭 lors d’une réunion de la Confédération africaine de football ! 👏 Le tout sous les yeux de Philippe DIALLO 🇫🇷, désormais CANDIDAT FACE À INFANTINO pour la présidence de la FIFA. 😶 🎥 @RMCsport https://t.co/pCGHCxRfrm — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2026

Така работата на актуалния президент – южвоафриканският бизнесмен Патрис Моцепе донесе положителен обрат през последните пет години, след като през 2021-а година КАФ имаше дългове от 100 милиона долара.

Също така КАФ увеличи и подкрепата за всяка една от страните в Африка – от 525 хиляди долара до 700 хиляди долара.

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