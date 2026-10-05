Карлос Алкарас постигна 30 победи за шести пореден сезон

Карлос Алкарас продължава да демонстрира забележително постоянство в световния тенис. С класирането си за полуфиналите на турнира от сериите ATP 500 в Токио испанецът официално достигна границата от 30 победи в професионалния тур за шести пореден сезон.

Официалните данни на ATP потвърждават, че 23-годишният испанец постига поне 30 победи на ниво тур във всеки един сезон от 2021 година насам. Серията му започна в началото на неговия възход и продължава през 2026 г., където балансът му вече е 30 победи и 4 поражения.

Постоянството на седемкратния шампион от Големия шлем е още по-впечатляващо с оглед на това, че през настоящата кампания той отсъства за четири месеца поради контузия на китката. Въпреки това Алкарас вече спечели две титли през 2026 г. – на Откритото първенство на Австралия и в Доха.

Юбилейният 30-и успех за сезона бе оформен в четвъртфиналния сблъсък на Откритото първенство на Япония срещу Денис Шаповалов. Шампионът от миналата година спечели първия сет с 7-6(3) след оспорван тайбрек, а във втория сет канадецът бе принуден да се откаже поради контузия в бедрото при резултат 2-1 в полза на Алкарас.

Така Алкарас се класира за полуфиналите в столицата на Япония, където ще премери сили със своя сънародник Жауме Мунар в опит да защити трофея си от миналия сезон.

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Снимки: Gettyimages