Карлос Алкарас и Филип Зубчич с наградата “Пиер дьо Кубертен” за феърплей

Испанският тенисист Карлос Алкарас и хърватският алпийски скиор Филип Зубчич получиха наградата “Пиер дьо Кубертен” за феърплей за 2025 година.

Номер 3 в света в мъжкия тенис е отличен за изключителна проява на честност по време на миналогодишния “Ролан Гарос”.

“По време на мача си от четвъртия кръг срещу Бен Шелтън Алкарас уведоми съдията на стола, че е извършил неправилен удар, след като е загубил контрол над ракетата си, и доброволно отстъпи точка, която първоначално е била присъдена в негова полза. Решението му демонстрира един от най-основните принципи на феърплея: да избере честността пред конкурентното предимство“, се посочва на уебсайта на Международният комитет за феърплей.

Филип Зубчич от своя страна е отличен за това, че сам е съобщил за нарушение, което не е било забелязано по време Световната купа в Гургл (Австрия) през ноември 2025 г.

“Знаейки, че ако съобщи за нарушението, ще бъде дисквалифициран, Зубчич въпреки това е избрал да го разкрие и да понесе последствията, поставяйки честността и уважението към правилата над собствения си резултат“, се казва в съобщението на комитета.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google