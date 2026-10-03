Алкарас спаси четири сетбола и прегази Арналди в Токио

Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 в Токио (Открито първенство на Япония), след като надделя над италианеца Матео Арналди с 7:6(6), 6:1. Световният номер три трябваше да показва шампионски характер в първия сет, но след това по пое пълен контрол върху събитията на корта.

Мачът започна изключително оспорвано, като Арналди постави под сериозен натиск поставения под номер едно в схемата. В тайбрека на първата част италианецът стигна до четири сетбола, но Алкарас демонстрира хладнокръвие в най-важните моменти. Испанецът неутрализира всички опасности, обърна резултата и спечели тайбрека с 8-6 точки.

Психологическото предимство след спечелването на драматичния първи сет се отрази веднага на играта във втората част. Алкарас повиши интезитета си, проби на два пъти съперника и даде само един гейм на Арналди, затваряйки сета бързо с 6:1.

Този успех беляза и фантастично постижение за седемкратния шампион от Големия шлем — това бе неговата 18-а поредна победа в турнири от категорията ATP 500, с което той продължава впечатляващата си серия на тази сцена.

В борба за място на полуфиналите в японската столица Карлос Алкарас ще излезе срещу канадеца Денис Шаповалов. До момента испанецът води с 2-0 в преките двубои срещу Шаповалов.

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