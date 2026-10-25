Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

След два дни започва Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Шампионатът в Китай се очертава като един от най-силните през последните години, поне що се отнася до моментната форма на голяма част от състезателите. Първенството освен това ще бъде и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис, така че освен разпределението на медалите, от сериозно значение ще бъде и класирането до осмо място.

В състезанието при мъжете се очертават много вълнуващи битки, които предвещават световни рекорди и голяма борба за златото. Тук ще разгледаме четири големи сблъсъка извън категорията на нашия Карлос Насар. За битката там можете да прочетете тук.

Абдо Юнес - Йейсон Лопес (до 85 кг)

Категория до 85 кг се очертава като една от най-вълнуващите на Световното. Очакванията са двама щангисти да се борят за златото - Йейсон Лопес от Колумбия и Абдо Юнес от Египет. Двамата досега се състезаваха в категория до 88 кг, но с поредната промяна на категориите сега ще слязат с три килограма надолу.

Лопес вече е сред най-разпознаваемите имена в световните щанги. Колумбиецът спечели сребърния медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година в категория до 89 кг, като завърши с двубой от 390 кг (180 кг в изхвърлянето и 210 кг в изтласкването). Тогава той отстъпи единствено на нашия Карлос Насар, когато двамата бяха в една категория.

Преди година колумбиецът грабна световната титла в категория до 88 кг с два световни рекорда, а последното му състезание бе на Панамериканския шампионат, където в същата категория постави световни рекорди и в двете движения - 181 кг и 216 кг за двубой от 397 кг.

Абдо Юнес от своя страна изумява света на щангите с резултатите си през последната година. На Африканския шампионат 21-годишният състезател подобри рекорда на Лопес в изхвърлянето със 182 кг. С показаното на тренировки пък демонстрира, че може да се превърне в едно от най-големите имена в спорта през идните години, особено в първото движение. Преди няколко дни пък публикува опит на 195 кг изхвърляне от блокове.

Акбар Джураев - Гигачад (до 110 кг)

Един от най-очакваните сблъсъци на Световното първенство в Нинбо ще бъде между двама олимпийски шампиони - Акбар Джураев от Узбекистан и Лиу Хуанхуа от Китай. Двамата вече премериха сили през тази година, а резултатите показаха, че узбекистанецът се намира в страховита форма.

Джураев е олимпийски шампион от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024 в категория до 109 кг. Той е и трикратен световен шампион, като последната му титла дойде през 2025 година във Фьорде, където постигна впечатляващ двубой от 428 кг и постави световен рекорд.

Последното му състезание бе само преди месец - Азиатските игри в Нагоя в края на септември. Там Джураев спечели титлата в категория до 110 кг с двубой от 423 кг, като постави световен рекорд в изхвърлянето. Още по-впечатляващото е, че той постигна този резултат само с един успешен опит в изтласкването, след което се отказа от останалите два, тъй като вече си беше осигурил златния медал.

Лиу Хуанхуа, с прякор Гигачад, от своя страна спечели олимпийската титла в Париж през 2024 година в категория до 102 кг с двубой от 406 кг. Китаецът е и световен шампион от 2023 година, а с преминаването си в по-тежката категория до 110 кг ще се опита да се противопостави на Джураев.

На Азиатските игри Лиу остана едва трети с двубой от 405 кг (185+220), като не успя да преодолее 226 кг в последния си опит в изтласкването. Така той завърши на цели 18 килограма зад Джураев, което показва сериозната разлика между двамата в моментната им форма. Китаецът обаче ще иска да покаже различно лице на родна земя и да изненада Акбар.

Любопитно е, че към момента Гигачад е разпределен в група "Б" със заявка от едва 380 кг, което очевидно е тактически ход.

Рахмат Ервин Абдула - Веерафон Вичума (до 75 кг)

Може би най-равностойният сблъсък на Световното първенство в Нинбо се очаква в категория до 75 кг, където индонезиецът Рахмат Ервин Абдула и тайландецът Веерафон Вичума ще продължат съперничеството си. Двамата вече предложиха истински спектакъл на Азиатските игри в Нагоя преди по-малко от месец, когато ги раздели само един килограм.

Абдула е бронзов медалист от Олимпийските игри в Токио 2020 и двукратен световен шампион. Индонезиецът в последно време бе в сянката на сънародника си Ризки Джунянсия, който печелеше сблъсъците в категорията. Сега обаче Ризки е наказан заради три пропуснати допинг проби в рамките на една година и няма да може да участва в Нинбо.

Вичума от своя страна е олимпийски вицешампион от Париж 2024 в категория до 73 кг, където завърши с двубой от 346 кг. Тайландецът е и световен шампион от 2023 и 2025 година, като се утвърди сред най-силните щангисти в средните категории.

Последният сблъсък между двамата бе на Азиатските игри преди месец, когато Абдула показа, че се намира в топформа, и спечели златото с двубой от 366 кг (160+206) с два световни рекорда, а Вичума остана втори с 365 кг (160+205). И двамата завършиха изхвърлянето със 160 кг, а истинската драма се разигра в изтласкването.

Там тайландецът първо постави световен рекорд с 200 кг, след което Абдула го подобри с 201 кг. Вичума отговори с нов рекорд от 205 кг, но последната дума имаше индонезиецът, който успя да изтласка 206 кг и да грабне титлата. Двамата последователно подобряваха и световния рекорд в двубоя, който в крайна сметка остана притежание на Абдула.

Така само месец след една от най-зрелищните битки на Азиатските игри двамата ще се срещнат отново, този път в спор за световната титла. Минималната разлика между тях и демонстрираната форма обещават още един изключително оспорван финал.

Вараздат Лалаян - Али Давуди + още двама (без да броим най-голямата легенда) (над 110 кг)

Най-непредсказуема изглежда битката в свръхтежката категория. Тук поне четирима щангисти имат реални шансове за титлата, като нито един от тях не е легендата Лаша Талахадзе, който се завръща в професионалния спорт с поглед към Лос Анджелис 2028.

Арменецът Вараздат Лалаян ще се опита да защити световната си титла срещу намиращия се в страхотно състояние Али Давуди от Иран. Сънародникът на Давуди Алиреза Юсефи също показва бомбастична форма, а Али Амар от Ирак току-що стана вторият най-силен щангист в историята в изхвърлянето след Лаша.

Лалаян е олимпийски вицешампион от Париж 2024, където завърши с двубой от 467 кг (215+252), отстъпвайки единствено на Талахадзе. Арменецът спечели световните титли през 2024 и 2025 година, а през тази година триумфира за трети пореден път и на Европейското първенство.

Последното му състезание бе именно шампионатът на Стария континент в Батуми през април, където спечели убедително с двубой от 451 кг (210+241). Лалаян имаше преднина от цели 26 кг пред втория, а след като си осигури титлата, направи два неуспешни опита на 253 кг в изтласкването в преследване на европейски рекорд.

Али Давуди от своя страна е олимпийски вицешампион от Токио 2020, когато завърши с 441 кг (200+241). Иранецът обаче демонстрира, че в момента е способен на далеч по-високи резултати. На Азиатските игри в Нагоя през септември той спечели титлата с впечатляващ двубой от 466 кг (206+260).

Победата му дойде след истинска драма. Иракчанинът Амар постави световен рекорд в изхвърлянето с бруталните 219 кг и завърши с двубой от 465 кг. За да го изпревари, Давуди трябваше да направи огромен скок от 18 кг между първия и втория си опит в изтласкването. Иранецът обаче успя да вдигне 260 кг и грабна златото само с един килограм преднина. След това опита и световен рекорд на 261 кг, но не успя.

Така Давуди пристига в Нинбо с по-добър резултат от последното си състезание в сравнение с Лалаян. Двамата обаче не бива да подценяват и Али Амар, който показа, че може да се намеси сериозно в борбата за медалите. Младият Юсефи пък показва е може би най-добрият тласкач в момента, а световният му рекорд в движението от Азиатския шампионат в Индия го доказва. Алиреза показва също така отлични резултати в тренировъчната зала и няма да е изненада за никого, ако се намеси в битката за отличията.

Лаша Талахадзе пък ще се завърне в играта с участие в група "Б" и ще бъде повече от любопитно какво е моментното му състояние и какви са шансовете му след година и половина да стане първият щангист с четири олимпийски титли.

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