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Карлос Алкарас и Жауме Мунар са първите полуфиналисти в Токио

  • 4 окт 2026 | 10:05
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Карлос Алкарас и Жауме Мунар са първите полуфиналисти в Токио

Испанците Карлос Алкарас и Жауме Мунар станаха първитеп полуфиналисти на турнира от сериите АТП 500 в Токио.

Поставеният под номер 1 в схемата Алкарас водеше със 7:6(3), 2:1 срещу Денис Шаповалов, когато канадецът се отказа поради травма.

Първият сет на мача бе много интересен, като в него двамата тенисисти си размениха по три пробива. Шаповалов водеше с 4:2, а след това и с 5:3 гейма, но допусна да се стигне до изравняване, а след това и Алкарас да поведе с пробив за 6:5. Канадецът обаче намери сили да изравни за 6:6 и да докара нещата до тайбрек.

В него бившият номер 1 в света се наложи със 7:3 точки, след като взе седем от последните осем разигравания.

В началото на втория сет Шаповалов почувства болки в десния крак и след три гейма се отказа.

На полуфиналите Алкарас ще срещне Мунар, който по-рао през деня надделя над французина Кириан Жаке с 6:4, 6:2.

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