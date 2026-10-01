Алкарас преодоля труден старт в Токио и продължава защитата на титлата си

Завръщането на Карлос Алкарас на корта на Откритото първенство на Япония далеч не премина гладко, но испанецът показа характер и започна с победа защитата на трофея си в Токио. Водачът в схемата и номер 3 в световната ранглиста на АТП надделя над Алекс Микелсен със 7:6(1), 4:6, 6:1, за да си осигури място във втория кръг на надпреварата от сериите АТП 500.

Въпреки че допусна пет пробива срещу вдъхновения американец, заемащ 34-то място в света, 23-годишният испанец вдигна оборотите в ключовите моменти. В заключителната част Алкарас наложи пълна доминация и затвори срещата след 2 часа и 31 минути игра.

„Заради дъжда не успях да тренирам на открито до загрявката тази сутрин, а и от доста време не бях играл точки на открити кортове, така че усещането беше напълно различно. Топката изглежда по-тежка и голяма, а кортът определено е малко по-бавен в сравнение със закритите зали. Беше доста странно и трудно да се адаптирам към условията и да пренастроя играта си. Малко се изнервих, че не можех да практикувам агресивния си стил, но съм изключително щастлив, че разбрах как трябва да подходя и стигнах до крайния успех. Това беше много важно преди следващия кръг“, сподели след двубоя Алкарас, който само преди дни триумфира с Отбора на Европа на "Лейвър Къп" в Лондон.

С този успех в първия си официален сблъсък срещу Микелсен испанецът запазва перфектен баланс от 6 победи и 0 загуби в зала „Ариаке Колизеум“, където през миналия сезон спечели титлата още при дебюта си. В следващия етап от турнира негов съперник ще бъде италианецът Матео Арналди.

В едва третия ти турнир след четиримесечното отсъствие заради травма в китката, испанският тенисист изостана с 2:4 в началния сет. Алкарас обаче реагира и взе четири от следващите пет гейма, като отрази и три брейкбола при 4:5. След като изпусна шанса да затвори сета при 6:5 на собствен сервис, топ поставеният показа класа в тайбрека, където наложи тотален контрол с прецизни удари от дъното на корта.

Микелсен, който наскоро игра първия си четвъртфинал в Големия шлем на Откритото първенство на САЩ, не се предаде. Във втория сет американецът осъществи обрат от 2:4, спечелвайки четири поредни гейма, за да изравни общия резултат в мача.

В решителната трета част обаче Алкарас бе безкомпромисен. Той бързо натрупа преднина от 5:0 с впечатляваща игра и разнообразни отигравания, сред които феноменален бекхенд слайс от почти невъзможен ъгъл, донесъл му първи шанс за пробив при 1:0 и 30/30.

Getting back up to speed ⚡



Carlos Alcaraz overcomes an in form Alex Michelsen 7-6 4-6 6-1 as he continues his comeback from injury #japanopentennis pic.twitter.com/AVVRt9bHjS — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

С актив от 28 победи и 4 загуби за годината испанецът ще търси нов успех срещу Арналди, срещу когото има две победи от два мача – на Откритото първенство на САЩ през 2023 година и в Индиън Уелс през 2024 година.

След ранните отпадания на Тейлър Фриц, Каспер Рууд и Томи Пол още на старта, Алкарас остава единственият поставен в горната половина на схемата. При победа над Арналди в следващия кръг той може да се изправи срещу Денис Шаповалов. Канадският левичар започна турнира с успех със 7:5, 6:1 над представителя на домакините Шо Шимабукуро и ще спори за място в третия кръг с Алехандро Табило, който отстрани седмия поставен Пол.

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