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Опитен латвиец ще свири Люксембург - България

  • 4 окт 2026 | 13:16
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Опитният латвийски арбитър Андрис Трейманис е назначен за главен съдия на предстоящия двубой между националните отбори на Люксембург и България от Лигата на нациите. Мачът ще се играе на 6 октомври (вторник) на "Стад дьо Люксембург", като тази среща противопоставя последните два отбора в група С4.

​41-годишният Трейманис е сред най-разпознаваемите и утвърдени рефери в европейския футбол. Той е международен съдия на ФИФА още от 2011 година и има зад гърба си множество важни срещи от груповата фаза на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, кактто и квалификации за европейски и световни първенства. През 2017 година ръководи финала на Световното първенство за юноши до 17 години. 

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​Помощници на Трейманис по линиите в предстоящия двубой ще бъдат неговите сънародници Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенниковс. Четвърти съдия е Александърс Голубьовс. Алан Кияс е главен отговорник за системата ВАР, Виталийс Спасьонниковс е асистент ВАР-съдия. Геворг Ховханисян е съдийски наблюдател, а дежурен делегат на УЕФА - Раул Масо Самбудио.

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​Срещата в Люксембург е от изключително значение за българския национален отбор, който търси нов силен импулс и задължителни точки в турнира, след като двата тима вече се изправиха един срещу друг по-рано в груповата фаза на надпреварата.

Трейманис е познат на българската публика от мача между Бетис и Лудогорец от втория кръг на груповата фаза на Лига Европа през 2022 година, завършил 3:2. Тогава Трейманис беше с абсолютно същата съдийска бригада. 

Вчера и двата отбора загубиха третите си мачове в групата. Люксембург отстъпи с 0:1 на Естония, а "лъвовете" паднаха 0:3 от Исландия и остават на дъното с 1 точка.

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Снимки: Gettyimages

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