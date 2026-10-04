Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри от и това доведе до тази победа

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон коментира категоричната победа на тима си с 3:0 над България от третия кръг в Лигата на нациите. Успехът бе втори за исландците, с което те оглавиха група 3 на Лица “С”, докато нашите момчета остават на дъното на таблицата.

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„Това беше важна победа. Винаги се учиш, дори и след години игра на тази игра. Имаш късмет, ако те изгонят само веднъж или два пъти от поста. Но днес за пореден път се видя колко е малка разликата между това. България лесно можеше да поведе в този мач и аз съм наясно, че винаги трябва да имаш късмет на своя страна, за да стигнеш до финалите.

Не допуснахме и гол, което винаги е много ценно. Като се има предвид какво ни предложи теренът днес, това беше игра на грешки, хлъзгав терен и трудни условия, но ние не се отпускахме. Имаше признаци на умора. Това се виждаше в броя на техническите грешки, които имахме. Но головете бяха добри и запазихме вратата чиста и това беше много удовлетворяващо“, каза Гунлаугсон след края на срещата.

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На пресконференцията след двубоя наставникът на Исландия бе запитан и дали той е изненадан от не дотам силното представяне на българите.

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„Това не е същият отбор, с който си израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от златната ера виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те.

Те все още са големи и силни. Имахме много корнери през първото полувреме, но нямаше никаква вероятност да вкараме. Те създадоха един корнер и имаха страхотен шанс. От футболна гледна точка, ние все още сме по-добри от тях и мисля, че това е, което доведе до тази победа“, каза още Гунлаугсон.

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Следващият мач на исландците ще бъде в началото на идната седмица, когато на 6 октомври (вторник) от 21:45 часа ще гостуват на Естония в пряк сблъсък за първото място.

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„Мисля, че се справихме добре. Андри Гудьонсен получи 45 минути. Беше много важно да му дадем почивка, но той ни даде много повече, отколкото смеехме да се надяваме в този прозорец от мачове. Гилфи получи 45 минути, или малко по-малко, и е много тъжно, че получи контузия в реброто. Но мисля, че успяхме да контролираме натиска на България. Микаел Андерсон влезе с такава енергия. Той беше невероятен в играта. Беше наистина хубаво да го видя да играе един от добрите си мачове с националния екип“, завърши Гунлаугсон.

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