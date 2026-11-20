Новият "син" директор подал оставка в Торино преди да подпише с Левски

Дни след назначението на новия футболен директор Енрико Пареше стана ясно, че той е подал оставка от Торино преди да подпише договор с Левски. Това се случва близо година по-късно, откакто той не работи в италианския клуб. На негово място "биковете" взеха Джанлука Петраки.

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

"След различни престои в Италия Енрико Пареше отиде в България, където подписа договор с Левски като футболен директор. Бившият спортен директор на Рома и Милан беше и ръководител на скаутите в Торино, където подаде оставка, за да подпише с българския клуб. Пареше се присъедини към "биковете" през миналото лято, когато Давиде Ваняти все още беше спортен директор. Това бележи началото на нова глава за Енрико Пареше", написа специализираният новинарски сайт на Торино toro.it.

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