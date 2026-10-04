Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

Групата на България за мача с Люксембург на 6 октомври (вторник) – четвърти от група С/4 на Лигата на нациите и за двата тима, намаля с двама футболисти заради наказания. Временният национален селекционер на „лъвовете“ Атанас Рибарски ще бъде лишен от защитника Димитър Велковски и крилото Лукас Петков, след като и двамата получиха жълти картони при поражението с 0:3 от Исландия. И за Велковски, и за Петков това са картони под номер 2 в трите срещи до тук и това автоматично ги лишава от права за по един мач.

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Картонът на Петков беше още в 10-ата минута, като специално на тази ситуация Рибарски обърна внимание на пресконференцията след срещата в Рейкявик. Лукас Петков ще пътува утре с българския тим за Люксембург и оттам ще се прибере за Германия, където играе за тима на Елверсберг.

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31-годишният защитник на Арда Велковски беше санкциониран в 27-ата минута, а също така има наказание и на мача с Естония. Интересното е, че Велковски води в статистиката на българския тим по два показателя. Той е човекът с най-много дълги точни подавания – 3.7, а също така е на първо място по чисти шпагати – 3.3.

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