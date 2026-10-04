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Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

  • 4 окт 2026 | 03:12
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Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

Ветеранът-защитник Арон Ейнар Гунарсон се надява всички да са доволни от победата на Исландия с 3:0 над България в Лигата на нациите тази вечер. Домакините остават на върха в класирането със 7 точки, но за 37-годишния Гунарсон мачът беше по-специален. Той записа своята среща 111 с екипа на страната и гони легендата на местния футбол Биркир Бярнасон, който има 113.

„Беше солидно представяне. Теренът беше малко труден, а времето малко по-ветровито. Но е хубаво да постигнем две победи подред. Може би беше малко твърде бавно темпото на срещата, имаше много ритане и топката беше сменена четири пъти. Нямаше достатъчно добър ритъм, което може би е нормално в третия мач за една седмица“, каза Арон Гунарсон след мача.

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Той изигра само първото полувреме, като това бяха и първите му минути в този международен прозорец, който вече включва три мача. И каза, че е бил готов да играе и през второто полувреме.

„Чувствах се добре, просто бях сменен“, каза още Гунарсон.

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Арон ще стане играчът с най-много мачове в историята на националния отбор, ако участва във вторите три мача от група С4 на Лигата на нациите.

„Ако се случи, ще се случи. Разбира се, че всички знаят за това. През първото полувреме ни затрудниха, можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата“, завърши бранителят.

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