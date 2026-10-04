Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

Александър Станков бе специален гост в студиото на Sportal.bg, което проследи най-интересните моменти преди и след гостуването на България на Исландия в срещата от Лигата на нациите. Националите регистрираха поражение с 0:3 и логично настроението бе минорно при коментара на Станков, който обаче отчете, че всичко зависи от футболистите, които трябва да направят всичко възможно, за да се измъкнат от неприятното положение, в което попаднаха.

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„Много заспали чувства. Ние се опитахме преди мача в студиото да пожелаем на момчетата това, което искаме да видим, но имаше една песен на времето – „Заспали чувства“... Много мъртви души, не мога да си го обясня.

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Тези момчета трябва да разберат, че освен че трябва да дойде треньор, който да им помогне, и самите те трябва да си помогнат.

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Не може поне с това игрово поведение... Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават“, каза Станков.

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