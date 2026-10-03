Заплашват със смърт човека, разкрил схемите на Манчестър Сити

Руи Пинто, основателят на проекта „Футбол Лийкс“ – чиито разкрития бяха в основата на разследването срещу Манчестър Сити – обяви, че ще напусне Португалия и ще се укрие на тайно място, след като местните власти решиха да прекратят полицейската му защита. Той твърди, че е получил множество смъртни заплахи и е изправен пред непосредствена опасност от покушение.

Руи Пинто бе част от португалската програма за защита на свидетели от 2020 година, след като се съгласи да сътрудничи на властите и да предаде материалите, събрани по време на работата му по „Футбол Лийкс“. Сега той бе уведомен, че защитата му ще бъде прекратена на 10 октомври. Това решение бе взето само броени часове след като бе обявена присъдата, признаваща Манчестър Сити за виновен за сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

„Нямам друг избор, освен да се преместя за неопределено време на неизвестно място“, заяви Пинто, цитиран от Спортклуб.

Като причини за тази стъпка той изтъкна множеството смъртни заплахи, които е получил, както и онова, което описва като „сериозен риск от опит за покушение“.

Юридическият екип на Пинто подложи на остра критика решението на португалските власти. Адвокатите подчертават, че защитата му е отнета без спазване на установените процедури, и предупреждават, че той е оставен изключително уязвим в момент, когато предишните му разкрития отново са в центъра на един от най-големите скандали в историята на английския футбол.

Rui Pinto leaked millions of confidential football documents, including material that helped trigger investigations into Manchester City.



Years later, he says City’s verdict is a “historic decision” that vindicates his work. 🤯



His leaks helped lead to the Premier League… pic.twitter.com/9WGTNuEIjW — Football Talk (@FootballTalkHQ) September 26, 2026

Защитниците му отбелязват също така, че заплахите далеч не са само теоретични. По-рано тази година Пинто бе нападнат в Лисабон при инцидент, за който се смята, че е пряко свързан с футбола. Правният му екип определя спирането на охраната като „държавен тероризъм“. Пинто стартира и кампания за набиране на средства, за да обезпечи своята безопасност и живот на тайна локация, като целта е да събере три милиона евро.

През 2015 година Пинто даде началото на „Футбол Лийкс“ – проект, разпространил милиони конфиденциални документи от футболния свят. Сред първите му големи удари бяха нерегламентираните финансови операции между нидерландския клуб Твенте и инвестиционната компания „Дойен Спортс“, довели до изваждането на отбора от европейските клубни турнири.

По-късно „Футбол Лийкс“ освети мащабни казуси около финансовото управление на Манчестър Сити и Пари Сен Жермен, както и реакцията на УЕФА спрямо потенциалните им нарушения на правилата за финансов феърплей. Публикувани бяха и тайни планове на европейските грандове – включително Реал Мадрид – за създаването на затворена Суперлига.

Пинто предостави документите, свързани с Манчестър Сити, на германското списание „Дер Шпигел“, което през 2018 година публикува поредица от разследващи материали за финансовите практики на английския шампион. Тези документи се превърнаха в основния фундамент за последвалото разследване на Висшата лига.

Независима комисия заключи тази година, че Сити е извършил сериозни финансови нарушения в продължение на няколко сезона, включително неправомерно отчитане на приходи и разходи. След обявяването на вердикта Пинто заяви, че според него това окончателно доказва достоверността на информацията, публикувана с години от платформата „Футбол Лийкс“.

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