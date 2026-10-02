Джокович Сезонът е физически тежък, плановете за Шанхай са под въпрос

Новак Джокович записа своята 31-ва поредна победа в Пекин, след като преодоля представителя на домакините Бу Юнчаокете с 4-6, 7-6 (2), 6-2 в осминафиналите на турнира от сериите ATP 500. Сърбинът обаче привлече вниманието най-вече с откровенията си след срещата относно своето физическо състояние и несигурността около предстоящите си участия.

След мача Джокович описа настоящия си сезон като изключително тежък от физическа гледна точка. 24-кратният шампион от Големия шлем призна, че почти във всеки мач през тази година е изпитвал сериозен комфорт и физически срив на корта, което сериозно поставя под въпрос плановете му за предстоящия „Мастърс“ в Шанхай.

Въпреки че не разкри подробности около конкретната контузия или медицинското си състояние, легендарният тенисист за пореден път се нуждаеше от медицински таймаут по време на двубоя. Той изрично уточни, че проблемът му не се дължи на липса на издръжливост, а на конкретни физически неразположения, които ограничават движението му и пречат на играта му.

Двубоят срещу Бу беше изпълнен с предизвикателства. Китайският тенисист взе първия сет с 6-4 и продължи да оказва сериозен натиск в дългите разигравания. Джокович успя да пречупи съпротивата на съперника си едва в тайбрека на втория сет (7-2), когато сервизът му започна да функционира безапелационно.

Сърбинът сподели, че се е почувствал значително по-добре едва в началото на третия сет, когато осъществи ранен пробив и пое пълния контрол върху мача. С отлични ретури и стабилност от основната линия Джокович затвори решаващия сет с 6-2, демонстрирайки познатата си класа в ключовите моменти.

Текущите физически затруднения на Джокович идват в ключов момент от сезона. В момента той се бори за ценни точки, които да му гарантират класиране за Финалите на ATP в Торино в края на годината, както и за участието си на „Мастърс“ турнира в Париж.

Предвид физическия кошмар през последните месеци и борбата с контузиите, Джокович остава предпазлив относно натоварването си. Всяка следваща стъпка в азиатското турне ще бъде внимателно преценена спрямо това как реагира тялото му.

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Снимки: Gettyimages