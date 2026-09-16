Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

Новак Джокович обяви, че ще участва на турнира по тенис АТП 500 в Пекин.Сърбинът е участвал в турнира шест пъти и е спечелил шест титли. Това ще бъде първото му участие в Пекин от 2015 г. насам.

„Радвам се да обявя, че след много години се завръщам в Пекин. Развълнуван съм да се върна в Националния тенис център и да се изявя пред всички вас. Това е място, което пази невероятни спомени за мен. Искам да благодаря на всички китайски фенове за непоколебимата им любов и подкрепа през годините.

Нямам търпение да стъпя на корта пред вас“, каза Джокович във видео, публикувано от пресслужбата на турнира.39-годишният Джокович е 24-кратен шампион от Големия шлем. Той е спечелил 101 титли на сингъл в кариерата си.

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