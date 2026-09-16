Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

  • 16 сеп 2026 | 18:40
  • 116
  • 0
Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

Новак Джокович обяви, че ще участва на турнира по тенис АТП 500 в Пекин.Сърбинът е участвал в турнира шест пъти и е спечелил шест титли. Това ще бъде първото му участие в Пекин от 2015 г. насам.

„Радвам се да обявя, че след много години се завръщам в Пекин. Развълнуван съм да се върна в Националния тенис център и да се изявя пред всички вас. Това е място, което пази невероятни спомени за мен. Искам да благодаря на всички китайски фенове за непоколебимата им любов и подкрепа през годините.

Нямам търпение да стъпя на корта пред вас“, каза Джокович във видео, публикувано от пресслужбата на турнира.39-годишният Джокович е 24-кратен шампион от Големия шлем. Той е спечелил 101 титли на сингъл в кариерата си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Проблеми за тенисистите в Дания

Проблеми за тенисистите в Дания

  • 16 сеп 2026 | 15:23
  • 1103
  • 0
Елизара Янева и Лидия Енчева с победи в Пазарджик

Елизара Янева и Лидия Енчева с победи в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 13:51
  • 463
  • 0
Джак Дрейпър няма да играе тенис до края на годината

Джак Дрейпър няма да играе тенис до края на годината

  • 16 сеп 2026 | 12:53
  • 714
  • 0
Шест българки на корта в сряда на W50 турнира в Пазарджик

Шест българки на корта в сряда на W50 турнира в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 09:08
  • 734
  • 0
11 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

11 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

  • 16 сеп 2026 | 09:02
  • 391
  • 0
Калоян Шиков и Валерия Гърневска с победи на сингъл на Европейското до 18 г.

Калоян Шиков и Валерия Гърневска с победи на сингъл на Европейското до 18 г.

  • 16 сеп 2026 | 08:49
  • 519
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

  • 16 сеп 2026 | 17:56
  • 11115
  • 33
Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

  • 16 сеп 2026 | 16:05
  • 23265
  • 54
България срещу Полша в голямата битка в София

България срещу Полша в голямата битка в София

  • 16 сеп 2026 | 18:01
  • 3029
  • 2
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 32716
  • 45
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 35491
  • 33
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 28063
  • 75