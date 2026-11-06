Сорана Кърстя продължава към четвъртфиналите в Хонконг в последния турнир в кариерата си

Сорана Кърстя продължава успешното си представяне на турнира от сериите WTA 250 в Хонконг, след като си осигури място на четвъртфиналите. Поставената под номер 1 в схемата румънка се наложи над американката Мари Стояна с 7:5, 6:1 във втория кръг на надпреварата.

Мачът започна трудно за Кърстя, която изоставаше с 2:5 в първия сет, но демонстрира характер и спечели следващите пет последователни гейма, за да затвори частта с 7:5. Във втория сет румънската състезателка по пое пълния контрол върху събитията на корта и допусна само един гейм на съперничката си за крайното 6:1.

Турнирът в Хонконг е с изключително емоционален заряд за 36-годишната румънка, тъй като тя официално обяви, че той ще бъде последният в нейната професионална кариера. Кърстя изживява един от най-силните си сезони, достигайки през септември 2026 година до рекордния си класиране в световната ранглиста – номер 15 в света.

На четвъртфиналите Кърстя ще се изправи срещу квалификантката Александра Шубладзе. Шубладзе поднесе една от изненадите в турнира, елиминирайки поставената под номер 7 Людмила Самсонова в първия кръг с 5:7, 6:1, 6:2, а след това победи Елена Приданкина с 6:7(6:8), 6:1, 6:3 във втория кръг.

В другата половина на схемата вниманието е насочено към втората поставена Александра Еала. Филипнката, която заема 17-о място в ранглистата на WTA, победи в своя мач от втория кръг Тереза Валентова с 6:4, 6:7(7:9). На четвъртфинал Еала предстои да се изправи срещу хърватката Антония Ружич, която си осигури място в тази фаза след победа над Синю Уанг с 6:3, 4:6, 6:2.

Ако Сорана Кърстя и Александра Еала спечелят предстоящите си двубои и последващите си полуфинални срещи, турнирът в Хонконг може да завърши с драматичен сблъсък между тях на финала – последен шанс за Румънката да приключи състезателната си кариера с трофей.

Sorana Cirstea taking videos with fans https://t.co/MydfTxvBz5 — Ken McKinnon (@mckinnon88877) November 5, 2026

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