Кузманов след тренировките с Джокович: Сбъднах мечтата си

Българският тенисист Димитър Кузманов третира няколко дни заедно със сръбската легенда Новак Джокович в гръцката столица Атина, обяви той в социалните мрежи.

Кузманов сподели снимки с Джокович и изрази благодарността си към носителя на 24 титли от Големия шлем.

"Благодаря ти за възможността не само да прекарам дни с теб и не само да тренираме, но и за нещо много по-важно. Затова да видя и да се уча на смиреността, на отдадеността, вярата, професионализма, човечността, милосърдието и отношението ти към спорта и живота! Мечтата ми да се докосна до най-великия тенисист в историята и един от най-великите спортисти за всички времена стана реалност! Бог е велик!", написа пловдивчанинът в профила си в Инстаграм.

Джокович се подготвя за турнира в Пекин, който ще се проведе от 30-и септември до 6-и октомври.

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