Джокович: Имам шансове срещу всеки

Новак Джокович се завърна на победния път. Сръбският тенисист започна с успех участието си в Пекин, след което направи детайлен анализ на играта си.



Джокович стартира с чиста победа над Нуно Боржеш - 6:3, 7:6(2) за час и 51 минути. Силно подкрепян от трибуните, рекордьорът по титли от Големия шлем преодоля и физическите проблеми, заради които поиска медицински таймаут в началото на втория сет.



Така той записа своята 30-а поредна победа в Пекин и запази ореола си на непобедим на този турнир.

Джокович вече е 30-0 в Пекин

"Беше приятна изненада да видя пълен стадион още в първия кръг. Спомням си, че играх тук преди повече от 11 години, когато хората идваха масово, за да гледат тенис и любимите си играчи. Имат огромна страст към този спорт, а в този град има и богата традиция. Доказаха го отново – определено надминаха очакванията ми. Изключително благодарен съм, че бях част от такава невероятна атмосфера. Бях малко нервен – исках да играя наистина добре и да спечеля мача, тъй като това е първата ми победа от Уимбълдън насам. Много съм щастлив, че преодолях първото препятствие. Беше труден двубой, точно както очаквах. Подкрепата на публиката беше феноменална", заяви Новак Джокович.

Сръбският тенисист е наясно кой компонент от играта си трябва да подобри.

Rolling back the years 🔥



Djokovic prevails in a 28-shot tally!#ChinaOpen pic.twitter.com/zntjepah5J — Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2026

"Добрият начален удар и печеленето на лесни точки от първи сервис, съчетани с висок процент вкарано първо подаване, правят живота на корта много по-лесен, в това няма никакво съмнение. Мисля, че във втория сет изпитвах известни физически затруднения и имах нужда от сервиса си. Успях да го стабилизирам и той ми помогна в ключовите моменти. В тайбрека нагласата ми беше да играя точка за точка, опитвайки се да стигна до ранен минипробив и преднина. Точно това направих и ми се отплати. Когато поведеш с 3:0, нагласата се променя и при двамата тенисисти. Ако изоставаш с 0:3, усещаш, че трябва да вложиш двойно повече усилия, за да се върнеш в играта и да имаш поне минимален шанс. Щом поведох с 3:0, почувствах, че контролирам нещата. Сервисът ми помогна – тези първи сервиси ми позволиха да печеля бързи точки. На това ниво, ако разполагаш с отличен сервис и добра комбинация от сервис и последващ удар, и си ефективен в това, получаваш огромно предимство. Оттам нататък можеш да рискуваш и да бъдеш по-агресивен при подаванията на съперника, което и опитах да направя. Смятам, че и Боржеш игра силно, особено във втория сет. В сервис геймовете си беше много агресивен, сменяше ритъма и атакуваше добре линиите със сервиса си. Свалям му шапка за това – получи се наистина качествен мач. Мисля, че хората се насладиха и оцениха високото ниво на тенис, което показахме", каза още сърбинът.

Следващият съперник на Новак Джокович ще бъде местния представител Юнчаокете Бу, който участва с „уайлд кард“.

"Да играеш срещу китаец в Китай не е особено забавно (смее се). Очаква ни гореща атмосфера, няма никакво съмнение, че той ще има огромна подкрепа. В същото време вярвам във възможностите си, когато съм на това ниво. В такава форма имам шансове срещу всеки. Надявам се да бъда свеж физически. Вероятно ще играем във вечерната сесия, ще видим. Времето е малко по-хладно спрямо първите дни за тренировки. Топката се забавя, отскокът е по-нисък, а това пасва на играчи като Бу, които обичат бързата и плоска игра, много агресивна близо до линията. Важно е за страна като Китай, която инвестира толкова много в тениса, да има състезатели на най-високо ниво. Радвам се, че се развиват добре. Надявам се само след някой друг ден нещата за Бу да спрат да се развиват толкова добре (смее се)."

After his win, Novak #Djokovic also prepared his Chinese seal "德约"("Djoko") to stamp on his fans' souvenirs as autograph. Genius in every aspect. @ChinaOpen https://t.co/urwGKvqGQk pic.twitter.com/7GAqV6eDRN — milos (@milos64692648) September 30, 2026

В Пекин Новак се радваше на подкрепа не само на корта...

"Това, което съм преживял през кариерата си в Китай с местните фенове и връзката, която изградихме... не съм го срещал никъде другаде по света. Невероятни са в своята страст, лоялност и отдаденост към мен, а виждам, че и други играчи са изпитали същото през последните 20 години – наистина е поразително. Идват и чакат пред хотела. Прекарват часове пред входа само за да те зърнат, да се докоснат до теб, да вземат автограф или снимка. Това е прекрасно. Винаги се опитвам да им се отблагодаря за това уважение с отлична игра на корта – затова съм тук, но се старая да правя същото и извън него. Изключително благодарен съм им за подкрепата", завърши Джокович.

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