Джокович: Имам шансове срещу всеки

Новак Джокович се завърна на победния път. Сръбският тенисист започна с успех участието си в Пекин, след което направи детайлен анализ на играта си.
Джокович стартира с чиста победа над Нуно Боржеш - 6:3, 7:6(2) за час и 51 минути. Силно подкрепян от трибуните, рекордьорът по титли от Големия шлем преодоля и физическите проблеми, заради които поиска медицински таймаут в началото на втория сет.
Така той записа своята 30-а поредна победа в Пекин и запази ореола си на непобедим на този турнир.
Джокович вече е 30-0 в Пекин
"Беше приятна изненада да видя пълен стадион още в първия кръг. Спомням си, че играх тук преди повече от 11 години, когато хората идваха масово, за да гледат тенис и любимите си играчи. Имат огромна страст към този спорт, а в този град има и богата традиция. Доказаха го отново – определено надминаха очакванията ми. Изключително благодарен съм, че бях част от такава невероятна атмосфера. Бях малко нервен – исках да играя наистина добре и да спечеля мача, тъй като това е първата ми победа от Уимбълдън насам. Много съм щастлив, че преодолях първото препятствие. Беше труден двубой, точно както очаквах. Подкрепата на публиката беше феноменална", заяви Новак Джокович.
Сръбският тенисист е наясно кой компонент от играта си трябва да подобри.
"Добрият начален удар и печеленето на лесни точки от първи сервис, съчетани с висок процент вкарано първо подаване, правят живота на корта много по-лесен, в това няма никакво съмнение. Мисля, че във втория сет изпитвах известни физически затруднения и имах нужда от сервиса си. Успях да го стабилизирам и той ми помогна в ключовите моменти. В тайбрека нагласата ми беше да играя точка за точка, опитвайки се да стигна до ранен минипробив и преднина. Точно това направих и ми се отплати. Когато поведеш с 3:0, нагласата се променя и при двамата тенисисти. Ако изоставаш с 0:3, усещаш, че трябва да вложиш двойно повече усилия, за да се върнеш в играта и да имаш поне минимален шанс. Щом поведох с 3:0, почувствах, че контролирам нещата. Сервисът ми помогна – тези първи сервиси ми позволиха да печеля бързи точки. На това ниво, ако разполагаш с отличен сервис и добра комбинация от сервис и последващ удар, и си ефективен в това, получаваш огромно предимство. Оттам нататък можеш да рискуваш и да бъдеш по-агресивен при подаванията на съперника, което и опитах да направя. Смятам, че и Боржеш игра силно, особено във втория сет. В сервис геймовете си беше много агресивен, сменяше ритъма и атакуваше добре линиите със сервиса си. Свалям му шапка за това – получи се наистина качествен мач. Мисля, че хората се насладиха и оцениха високото ниво на тенис, което показахме", каза още сърбинът.
Следващият съперник на Новак Джокович ще бъде местния представител Юнчаокете Бу, който участва с „уайлд кард“.
"Да играеш срещу китаец в Китай не е особено забавно (смее се). Очаква ни гореща атмосфера, няма никакво съмнение, че той ще има огромна подкрепа. В същото време вярвам във възможностите си, когато съм на това ниво. В такава форма имам шансове срещу всеки. Надявам се да бъда свеж физически. Вероятно ще играем във вечерната сесия, ще видим. Времето е малко по-хладно спрямо първите дни за тренировки. Топката се забавя, отскокът е по-нисък, а това пасва на играчи като Бу, които обичат бързата и плоска игра, много агресивна близо до линията. Важно е за страна като Китай, която инвестира толкова много в тениса, да има състезатели на най-високо ниво. Радвам се, че се развиват добре. Надявам се само след някой друг ден нещата за Бу да спрат да се развиват толкова добре (смее се)."
В Пекин Новак се радваше на подкрепа не само на корта...
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"Това, което съм преживял през кариерата си в Китай с местните фенове и връзката, която изградихме... не съм го срещал никъде другаде по света. Невероятни са в своята страст, лоялност и отдаденост към мен, а виждам, че и други играчи са изпитали същото през последните 20 години – наистина е поразително. Идват и чакат пред хотела. Прекарват часове пред входа само за да те зърнат, да се докоснат до теб, да вземат автограф или снимка. Това е прекрасно. Винаги се опитвам да им се отблагодаря за това уважение с отлична игра на корта – затова съм тук, но се старая да правя същото и извън него. Изключително благодарен съм им за подкрепата", завърши Джокович.