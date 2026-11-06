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Красив жест на феър плей в Париж: Артур Фис показа спортен дух въпреки загубата от Тейлър Фриц

  • 6 ное 2026 | 01:45
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Красив жест на феър плей в Париж: Артур Фис показа спортен дух въпреки загубата от Тейлър Фриц

Вълнуващ момент на истински спортен дух отбеляза осминафиналния сблъсък на "Мастърс" в Париж между Артур Фис и Тейлър Фриц. Въпреки че френският любимец на публиката отпадна от надпреварата след поражение с 0:2 (3:6, 4:6), неговият спортсменски жест в разгара на двубоя спечели аплодисментите на феновете в залата.

По време на срещата мощен сервис на американския тенисист Тейлър Фриц инцидентно удари едно от раздавачите на топки край корта и я разплака. В този момент Артур Фис незабавно спря играта и отиде да провери състоянието на момичето, уведомявайки се, че с него всичко е наред. С оглед на прекъсването и инцидента, Фис постъпи изключително джентълменски, като отстъпи на Фриц правото отново да изпълни първи сервис.

Срещата в Париж продължи 71 минути, като световният №12 Тейлър Фриц контролираше развоя на събитията. Американецът реализира първия си пробив в мача за 4:2 в първия сет и сервира безупречно за 6:3. Във втората част Фис спаси две точки за пробив в откриващия гейм, но допусна пробив за 1:2, от който не успя да се възстанови, губейки сета с 4:6. Фриц завърши мача с 27 печеливши удара срещу 15 за французина, като и двамата записаха по 16 непредизвикани грешки.

"Не че изиграх лош мач", заяви Артур Фис на пресконференцията след срещата. "Той просто беше по-силен от мен, сервираше по-добре и ретурнираше по-добре. В края на краищата това са два пробива, 6:3, 6:4. Няма какво толкова да се каже."

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"Нямам контузия. Той просто игра по-добре от мен. Не се чувствах комфортно на корта, защото той ме накара да се чувствам така. Изигра много добър мач и го поздравявам", допълни французинът.

Загубата бе втора поредна за Фис срещу Фриц в рамките на седмица, след като в Базел французинът бе принуден да се откаже при 2:6, 0:2. Въпреки отпадането на 1/8-финалите в Париж, Артур Фис показа защо е сред най-обичаните млади състезатели в тура, оставяйки ярка следа с джентълменското си поведение на родна земя.

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