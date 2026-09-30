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Джокович: Сега съм добре, но мачовете са друго нещо

  • 30 сеп 2026 | 11:16
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Джокович: Сега съм добре, но мачовете са друго нещо

Новак Джокович ще участва в турнир за първи път след отпадането си в първия кръг на US Open. Тази седмица сърбинът ще играе на China Open в Пекин, където първият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Джокович имаше физически затруднения при загубата си от Мариано Навоне в Ню Йорк преди четири седмици, но на пресконференцията преди турнира в понеделник омаловажи притесненията за състоянието си.

„Засега се чувствам добре“, каза Джокович. „Разбира се, официалният мач е съвсем различен от тренировъчните сетове и занимания. Но дотук всичко върви добре. Очаквах с нетърпение да дойда в Китай, както винаги. Резултатите ми тук говорят сами за себе си. Това ми дава допълнителна увереност, от която наистина се нуждая. Като цяло досега всичко е много добре — и физически, и като усещане, и като игра.“

Според статистиката на ATP Джокович е печелил титлата в Пекин шест пъти — през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. — и има безупречен баланс от 29 победи и нито една загуба в турнира от категория ATP 500. 39-годишният тенисист не е участвал в надпреварата от 2015 г., но се радва, че се завръща.

„Имам отлични резултати тук. Винаги ми е харесвало да играя в Пекин и изобщо в Китай, но особено тук“, каза Джокович. „Подкрепата е страхотна, атмосферата също. И на тренировките, и на мачовете усещам много обич и подкрепа от китайските фенове на тениса. Винаги очаквам това с нетърпение. Пристигнах няколко дни по-рано, за да изиграя няколко тренировъчни сета и да прекарам повече часове на корта преди първия си мач. Комплексът се е подобрил много. Той винаги е бил впечатляващ — един от най-впечатляващите в нашия спорт. Построен е за Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. Спомням си, че играх на корта „Лотус“, който сега е вторият по големина. Междувременно е построен и големият стадион.“

Бившият номер едно в световната ранглиста говори и за обичта, която изпитва към китайските фенове и получава от тях. Джокович е печелил четири пъти и турнира от категория ATP Masters 1000 в Шанхай.

„Освен победите най-хубавите ми спомени определено са свързани с феновете — с начина, по който ме посрещат, подкрепят и ми показват обичта си, с това колко много обичат тениса“, каза Джокович. „Моето NoleFam тук, в Китай — и в Пекин, и в Шанхай — е невероятно през годините. Феновете определено са най-ярката част от преживяването и нещо, което нося със себе си, където и да отида по света.“

Тази седмица Джокович ще преследва своята 102-ра титла и първа за сезона. Най-добрият резултат на 39-годишния сърбин през тази година е финалът на Australian Open, където загуби от Карлос Алкарас.

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Снимки: Gettyimages

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