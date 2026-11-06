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Свитолина с нов треньор за Финалите на WTA

  • 6 ное 2026 | 05:42
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Свитолина с нов треньор за Финалите на WTA

Елина Свитолина ще участва на Финалите на WTA в с нов човек в своя треньорски щаб. Украинската тенисистка няма да може да разчита на редовния си наставник Андрю Бетълс, тъй като съпругата му е бременна и очаква раждане тази седмица.

"Анди ме предупреди още на Ролан Гарос, че съпругата му може да роди към края на сезона и че има възможност той да не може да бъде тук с мен. Точно така и стана", разкри Свитолина.

На мястото на Бетълс до Свитолина ще бъде бившият украински тенисист Сергий Стаховски. Двамата се познават отдавна и редовно тренират заедно, когато Свитолина е в Украйна, а освен това вече са работили съвместно в отбора за Купа "Били Джийн Кинг".

"През лятото започнах да мисля кой би могъл да го замести. Името на Сергий ми хрумна веднага, защото го познавам от много отдавна. За мен това беше изключително лесно решение. Страхотно беше и че имахме възможност да работим заедно на Купа "Били Джийн Кинг", където той видя как се състезават различните тенисистки. Много съм щастлива, че той се съгласи да ми помогне тази седмица", заяви световната номер 6.

Свитолина пристига на надпреварата с отлични показатели на Финалите на WTA, където има 77% победи в кариерата си и е шампионка от 2018 г., когато във финала победи Слоун Стивънс с 3:6, 6:2, 6:2. През 2019 г. тя достигна и до финала на турнира.

Първият мач на Елина Свитолина в Индиън Уелс е на 9 ноември срещу Мира Андреева. Предишният им двубой през този сезон на Откритото първенство на Австралия завърши с победа за Свитолина с 6:2, 6:4.

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