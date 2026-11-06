Каратанчева ще играе полуфинал в Гърция

Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), поставени под номер 3 в схемата, победиха Лаура Сватикова (Словакия) и Елишка Тихачкова (Чехия) с 6:1, 5:7, 10-8 за час и 38 минути.

Двата дуета си размениха по един сет, а в шампионския тайбрек Каратанчева и Алън спечелиха три поредни точки от 7-8 до 10-8, за да спечелят мача.

За място на финала двете ще играят утре срещу номер 2 Йоеле Щоер (Германия) и Сара ван Емст (Нидерландия).

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