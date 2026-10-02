Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Джокович изравни рекорд наНадал и се класира за 1/4-финал в Пекин

  • 2 окт 2026 | 19:59
  • 1057
  • 2
Джокович изравни рекорд наНадал и се класира за 1/4-финал в Пекин

Шесткратният шампион Новак Джокович (Сърбия) достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТП 500 в китайската столица Пекин с награден фонд 4 089 385 долара. Така той изравни рекорда на Рафаел Надал (Испания) за най-много последователни победи на един и същ турнир от веригата АТП с 31.

39-годишният сърбин, който е поставен под номер 6 в основната схема, се справи с участващия с "уайлд кард" представител на домакините Бу Юнчаокете с 4:6, 7:6(2), 6:2 за близо три часа.

До 3:3 в първия сет Джокович стоеше добре на корта, но претърпя рязък спад в представянето си и изглеждаше сякаш физически не се чувства добре на корта. В седмия гейм той успя да отрази три точки за пробив на китаеца, но при четвъртата си възможност Бу реализира първия брейк в мача и поведе с 4:3. Сръбският ветеран бе убедителен при следващия си сервис гейм и го спечели на нула, но бе далеч от това да върне пробива и изостана в общия резултат.

Във втората част китаецът навакса ранен пробив пасив и стигна до тайбрек, но Джокович бе категоричен в него и го спечели със 7:2 точки. Мотивиран от успеха в тайбрека, сърбинът даде само един гейм на съперника си и надеждата му за седми успех в китайската столица остава.

Последното участие на носителя на 24 титли от Големия шлем в Пекин дойде преди повече от десет години, когато за последно триумфира с титлата през 2015-а. Той спечели турнира в китайската столица и през 2009-а и 2010-а, както и между 2012-а и 2015-а стана шампион четири пъти подред.

Следващият съперник на Джокович ще бъде победителят от двубоя между водача в схемата Александър Зверев (Германия) и китаеца Цзюнчън Шан.

Шампионът от турнира от сериите АТП 250 в Ханджоу по-рано през седмицата и трети поставен Даниил Медведев (Русия) се класира за втория кръг след успех срещу квалификанта Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:4, 6:2 за час и 22 минути, и ще играе срещу Ян-Ленард Щруф (Германия).

Хуберт Хуркач (Полша) надигра Артюр Жеа (Франция) със 7:6(5), и в четвъртфиналите се изправи срещу руснака Карен Хачано, който спечели мача си срещу Алекс Молчан (Словакия) със 7:5, 6:3 за 75 минути.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ния Синчанова отива на "Малките асове" след шест победи без загубен сет

Ния Синчанова отива на "Малките асове" след шест победи без загубен сет

  • 2 окт 2026 | 14:54
  • 833
  • 0
Оже-Алиасим привлече бивш треньор на Федерер в екипа си

Оже-Алиасим привлече бивш треньор на Федерер в екипа си

  • 2 окт 2026 | 14:44
  • 737
  • 0
Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите във Варна

Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите във Варна

  • 2 окт 2026 | 12:58
  • 473
  • 0
Мира Андреева с фамозен обрат и "два геврека" към третия кръг в Пекин

Мира Андреева с фамозен обрат и "два геврека" към третия кръг в Пекин

  • 2 окт 2026 | 11:49
  • 967
  • 2
Калоян Шиков и Александра Рангелова са четвъртфиналисти в Истанбул

Калоян Шиков и Александра Рангелова са четвъртфиналисти в Истанбул

  • 2 окт 2026 | 08:54
  • 566
  • 0
Двама наши таланти на финалите в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

Двама наши таланти на финалите в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

  • 2 окт 2026 | 08:47
  • 447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 9925
  • 60
Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

  • 2 окт 2026 | 17:42
  • 10121
  • 245
Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

  • 2 окт 2026 | 18:48
  • 3922
  • 17
Съставите на Франция и Италия, Дембеле и Олисе са титуляри

Съставите на Франция и Италия, Дембеле и Олисе са титуляри

  • 2 окт 2026 | 20:42
  • 1301
  • 2
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 23673
  • 78
Завършиха три мача от днешната програма в Лигата на нациите

Завършиха три мача от днешната програма в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 20:55
  • 14251
  • 2