Джокович изравни рекорд наНадал и се класира за 1/4-финал в Пекин

Шесткратният шампион Новак Джокович (Сърбия) достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТП 500 в китайската столица Пекин с награден фонд 4 089 385 долара. Така той изравни рекорда на Рафаел Надал (Испания) за най-много последователни победи на един и същ турнир от веригата АТП с 31.

39-годишният сърбин, който е поставен под номер 6 в основната схема, се справи с участващия с "уайлд кард" представител на домакините Бу Юнчаокете с 4:6, 7:6(2), 6:2 за близо три часа.

До 3:3 в първия сет Джокович стоеше добре на корта, но претърпя рязък спад в представянето си и изглеждаше сякаш физически не се чувства добре на корта. В седмия гейм той успя да отрази три точки за пробив на китаеца, но при четвъртата си възможност Бу реализира първия брейк в мача и поведе с 4:3. Сръбският ветеран бе убедителен при следващия си сервис гейм и го спечели на нула, но бе далеч от това да върне пробива и изостана в общия резултат.

Във втората част китаецът навакса ранен пробив пасив и стигна до тайбрек, но Джокович бе категоричен в него и го спечели със 7:2 точки. Мотивиран от успеха в тайбрека, сърбинът даде само един гейм на съперника си и надеждата му за седми успех в китайската столица остава.

Последното участие на носителя на 24 титли от Големия шлем в Пекин дойде преди повече от десет години, когато за последно триумфира с титлата през 2015-а. Той спечели турнира в китайската столица и през 2009-а и 2010-а, както и между 2012-а и 2015-а стана шампион четири пъти подред.

Следващият съперник на Джокович ще бъде победителят от двубоя между водача в схемата Александър Зверев (Германия) и китаеца Цзюнчън Шан.

Шампионът от турнира от сериите АТП 250 в Ханджоу по-рано през седмицата и трети поставен Даниил Медведев (Русия) се класира за втория кръг след успех срещу квалификанта Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:4, 6:2 за час и 22 минути, и ще играе срещу Ян-Ленард Щруф (Германия).

Хуберт Хуркач (Полша) надигра Артюр Жеа (Франция) със 7:6(5), и в четвъртфиналите се изправи срещу руснака Карен Хачано, който спечели мача си срещу Алекс Молчан (Словакия) със 7:5, 6:3 за 75 минути.

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Снимки: Gettyimages