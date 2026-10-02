Обиколките днес се оказаха с 4 секунди по-бавни от симулациите на Пирели

Разпадащата се и силно абразивна настилка на пистата „Сепанг“ създаде сериозни главоболия за настройките на отборите и пилотите при завръщането на Формула 1 в Малайзия след деветгодишно прекъсване.

Петъчните свободни тренировки на малайзийското трасе винаги са криели потенциал за изненади в падока. Макар че обичайните за страната мусонни дъждове подминаха пистата, самото трасе се оказа изключително трудно за овладяване. Още по време на опознавателната обиколка в четвъртък пилотът Оскар Пиастри сравни асфалта с „шкурка“, което бе ясен сигнал за очаквано високо износване на гумите.

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Условията по дългото 5,35 километра трасе се оказаха още по-тежки, след като настилката започна да се рони по време на сесиите. Това принуди организаторите да пуснат почистващи машини след втората тренировка, за да отстранят отчупените камъчета от пистата.

От доставчика на гуми Пирели обявиха, че времената в бързи обиколки в петък са били с до 4,5 секунди по-бавни от предварителните симулации за квалификацията. Основната причина за това са неравностите, абразивността и ниското ниво на сцепление.

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„Условията далеч не бяха добри, асфалтът се разпадаше. Отделиха се камъчета и ФИА трябваше неколкократно да почиства пистата с машини. Настилката деградира бързо дори в рамките на самата сесия, така че ситуацията в момента не е напълно под контрол. Изоставахме с 4,5 секунди от симулациите. Ще видим какво ще стане утре, но едва ли ще наваксаме 4-5 секунди през нощта. Всичко опира до състоянието на настилката. Не сме карали тук от десет години, така че за отборите също бе трудно да разполагат с надеждна база за сравнение“, обясни главният инженер на Пирели Симоне Бера.

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Бера подчерта, че макар износването на пистата вероятно да се задълбочи в състезанието, това няма да застраши безопасността на пилотите.

„Това не представлява риск от гледна точка на сигурността или спуквания на гуми. Проблемът е в генерирането на ниско сцепление заради високото ниво на абразивност. В състезанието може да стане още по-тежко, тъй като всички болиди ще се движат заедно при високи температури и асфалтът ще деградира още повече. Не е краят на света, ситуацията е управляема, но определено нивото на сцепление не е идеално“, допълни Бера.

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През този уикенд Малайзия заменя „Сахир“ като домакин на Гран при на Бахрейн, като сходното ниво на износване и грапавост на асфалта наподобява характеристиките на традиционната локация.

Сериозната деградация на гумите в обиколка подсказва, че може да има голяма разлика между темпото в една бърза обиколка и постоянството в дълга състезателна серия. Това ще внесе стратегическа интрига в надпреварата на писта, която и без това предоставя отлични възможности за изпреварвания.

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„Въпросът е да се намери много добър баланс – не само за скоростта на болида, но и за дългите серии с цел поддържане на постоянство и контрол върху температурите, за да се избегне пързаляне и прекомерно натоварване на гумите. Напълно възможно е при търсене на оптимален баланс за състезанието да се компрометира температурният работен прозорец за квалификацията. Забелязах няколко случая, при които отборите се затрудняваха да загреят предните гуми. Те не настроиха колите си така, че предната част да бъде готова за първи завой след дългата права след завой 15. Може да станем свидетели на изненади – някои тимове да изпитат трудности в квалификацията, но да имат далеч по-силно състезателно темпо“, обобщи Бера.

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Снимки: Gettyimages