Марко Бедзеки обясни как се е разминал с тежко падане в Япония

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки призна, че е извадил изключителен шанс, след като се размина на косъм от брутален инцидент по време на първата свободна тренировка за Гран при на Япония в MotoGP.

Сезон 2026 се оказва изпълнен с контрасти за италианеца след изминалите 15 кръга. От една страна, кампанията му включва доминантни победи в първите три старта и на пистата „Муджело“, както и силни изяви въпреки травмите на трасета като „Силвърстоун“ и „Арагон“. От друга страна обаче, той претърпя и тежки падания, които доведоха до контузии – най-вече по време на състезанието на „Асен“ и в квалификацията на „Заксенринг“.

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На пистата „Мотеги“ Бедзеки бе на крачка от нов тежък инцидент. Той изпусна контрола над задната част на мотора при отнемане на газта на 11-и завой – същият влажен участък, където по-рано Такааки Накагами падна и счупи ключица.

„Започнах деня си с невероятно спасяване - сподели Бедзеки след тренировъчната сесия в Япония. - Проблемът беше, че виждах леки капки дъжд по трасето, но асфалтът навсякъде изглеждаше напълно сух. В зоната за спиране преди завой 11 също нямаше влага. Когато влязох в самия завой, забелязах по-тъмен участък, но тъй като настилката е нова, не знаех дали това не е просто специфика на самия асфалт. Вчера обиколих пистата пеша, но усещането пеша винаги е напълно различно от това върху мотоциклета. Осъзнах, че е мокро едва когато моторът вече се движеше настрани. Извадих супер късмет.“

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Италианският състезател допълни, че овладяването на машината е било съчетание от готовност и чист шанс: „Ако трябва да обясня как точно овладях ситуацията, честно казано, не знам. Беше въпрос на късмет и бърза реакция. Понякога успяваш да се спасиш, друг път не, въпреки че правиш едни и същи движения. След това веднага се прибрах в бокса и си казах: "Нека изчакаме малко, защото през този сезон изстрадах предостатъчно".

Бедзеки не пропусна да изрази и съпричастност към японския си съперник: „За съжаление видях какво се случи с Така. Изключително жалко е за него, защото всяка контузия е тежък удар, затова му желая бързо възстановяване. Освен това той е японски пилот и присъствието му на домашната писта беше страхотно за феновете. Надявам се да се завърне много скоро.“

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Снимки: Gettyimages