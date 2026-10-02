Жак Вилньов: Критиките са цената, която плащаш, за да водиш Ферари

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов заяви, че постоянният натиск и медийните критики са неизбежна част от ролята на ръководител на Ферари.

Напрежението около поста на Фред Васьор в италианския тим нарасна значително напоследък, а спекулациите се засилиха още повече след слуховете, свързващи бившия шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър с ръководна позиция в Маранело. От Ферари опитаха да овладеят обстановката, като гласуваха публично доверие на французина по време на специален брифинг преди състезателния уикенд, а в негова защита открито застанаха и пилотите Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

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Вилньов коментира ситуацията в легендарния тим в ефира на Sky Sports F1 по време на тренировките на пистата "Сепанг" в Малайзия.

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„Директорът на отбора никога не е просто изкупителна жертва – той стои на самия връх на структурата. Когато нещата вървят добре, той обира овациите, но когато се появят трудности, именно той поема ударите - подчерта канадският експерт. - Това е съвсем нормално. Всеки, който работи за Ферари – не само шефът – е наясно с тази цена. Носиш огромен товар: при силни резултати си фантастичен, но са нужни само две-три слаби състезания, за да се настроят всички срещу теб, поне в медиите. Винаги е било така за шефове, пилоти и инженери. Това е цената да бъдеш в най-великия тим на всички времена.“

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На въпрос дали Васьор има нужда от повече време, за да разгърне проекта си, шампионът от 1997 година отбеляза, че французинът вече е получил повече доверие от мнозина свои предшественици на поста.

Вилньов посочи и основния структурен дефект, който според него продължава да спъва амбициите на Ферари да прекрати почти двадесетгодишната суша без световна титла във Формула 1.

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„Ако погледнете отбори като Мерцедес, там Тото Волф взима абсолютно всички решения. Над него няма никой, а освен това той е и съсобственик, както беше при отборите в миналото. Във Ферари това отсъства – Васьор няма пълен контрол над случващото се и над ключовите решения - обясни канадецът, допълвайки, че вземането на решения чрез колективни комисии е пагубно за динамиката на шампионата. - Управлението от комитети не работи, защото е прекалено бавно. Във Формула 1 се изискват бързи реакции и мигновени решения.“

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Снимки: Gettyimages