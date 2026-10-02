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Може ли Лоусън да смени Окон в Хаас?

  • 2 окт 2026 | 14:16
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Потвърждението от страна на Хаас, че в края на сезона тимът ще се раздели с Естебан Окон, не означава автоматично, че титулярното място ще получи лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара, който се бори за титлата с Никола Цолов.

Очаква се, че Хаас ще задържи Оливър Беарман, който прави силен дебютен сезон, а претендентите за мястото на Окон са няколко. И сред тях попада и настоящият пилот на Рейсинг Булс Лиам Лоусън.

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Мястото на Лоусън е под заплаха точно от Българския лъв, като се очаква, че Арвид Линдблад ще остане и за догодина и шефовете на тима ще избират между Лоусън и Цолов. Но ако Лоусън се договори с Хаас, това ще го извади от орбитата на Ред Бул. Това обаче ще означава, че Камара няма да е титуляр във Формула 1.

Това предположение се базира на непотвърдена информация, че по-рано този сезон от Хаас са имали интерес към Лоусън, в случай, че Ред Бул предпочете да вземе Цолов като титуляр в Рейсинг Булс за догодина. Но това ще изисква Ред Бул да освободи Лоусън от дългогодишния му договор.

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В същото време Камара продължава да се готви за Формула 1 за догодина - бразилецът се е представил впечатляващо на последния тест от програмата ТРС в Портимао. Камара е карал VF-25 от миналата година и се твърди, че е бил по-бърз и от Беарман на теста, като тимът е използвал обиколките на британеца за референция.

През септември се появи информация, че кариерата на Цолов може да продължи в японската Супер Формула, но и това решение няма да е дългосрочно за Лоусън, тъй като Българския лъв ще натрупа допълнителен опит по пътя си към Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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