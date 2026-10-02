Ръсел определи Верстапен и Макларън като фаворити в Малайзия

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел смята, че тимът му все още не е сред основните претенденти за победата в Гран при на Бахрейн, въпреки че отборът въведе значителен пакет с подобрения по болида W17. Британецът е на мнение, че Макс Верстапен с Ред Бул и състезателите на Макларън в момента демонстрират изключително силно темпо.

Германският конструктор сложи край на дългото чакане за нови части и представи първия си мащабен технически пакет от надпреварата в Канада насам, докато Формула 1 се завръща на пистата "Сепанг".

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Инженерите на Мерцедес са насочили вниманието си основно към пода на W17, където са направени четири отделни промени за повишаване на представянето. Преработени са плоскостта, предният ръб, страничните зони и цялостната повърхност, като целта е да се генерира повече аеродинамично притискане и да се подобри въздушният поток около автомобила.

Модификациите обхващат и задната секция. Подобрените капаци на окачването и промените в разположението на допълнителните крила целят по-голямо натоварване в задната част. Същевременно обемът на задното купе е намален, а страничните скосявания са увеличени за по-добра аеродинамична ефективност.

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Във втората свободна тренировка Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се наредиха съответно седми и осми, като нито един от тях не успя да подобри времето си при поставянето на меките гуми. Състезателите на Мерцедес изостанаха с около половин секунда от постижението на Верстапен, записано с гуми медиум.

В дългите състезателни серии Мерцедес изглеждаше на по-добро ниво. Антонели успя да се доближи плътно до темпото на Верстапен, макар и с по-малък брой обиколки, което прави преките заключения все още условни.

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Ръсел с реалистична оценка за баланса на силите

След края на петъчните изпитания Ръсел запази сдържан тон: „Смятам, че в момента Верстапен е най-бърз в рамките на една обиколка, докато Макларън изглеждат непобедими в дългите серии от обиколки.“

Британецът бе предпазлив и по отношение на реалния ефект от новите компоненти, изтъквайки трудността да се разграничат ползите от подобренията спрямо спецификите на самото трасе: „Когато донесеш обновления на която и да е писта, е трудно да определиш точното им въздействие. Ако разполагахме с този автомобил миналата седмица, сигурно щяхме да смятаме резултатите за невероятни. Същевременно, ако днес бяхме със старата версия, картината едва ли щеше да се различава съществено.“

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Снимки: Gettyimages