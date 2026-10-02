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Дъждове и наводнения провалиха деня в Купата на нациите в T4 Series

  • 2 окт 2026 | 20:23
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Дъждове и наводнения провалиха деня в Купата на нациите в T4 Series

Проливните дъждове и наводненията във Валенсия и цялата област провалиха първия ден от състезателния уикенд от Купата на нациите на T4 Series. Тази година България дебютира в престижното състезание, в което участват пилоти от цял свят, в Купата на нациите 2026 този уикенд ще стартират 300 пилоти.

Николай Цвятков и Брайън Дунев представляват България в клас Mini, като двамата завършиха първи и втори в дебютния сезон на T4 Series България.

Две български момчета срещу съперници от цял свят
Две български момчета срещу съперници от цял свят

„Днешният състезателен ден беше отменен заради червен код за валежи и наводнения - потвърди за Sportal.bg Александър Спиров от T4 Series България. - За утре чакаме решение и програма. Положението е сериозно, снощи улиците бяха преградени заради очакваните наводнения.“

В класа на двамата българи са заяви общо 40 пилоти, идващи от всички краища на света: от Филипините и Доминиканската република през ЮАР, Коста Рика, САЩ и ОАЕ до Гватемала и Бразилия.

T4 Series България има първите си шампиони
T4 Series България има първите си шампиони

Снимка: Александър Спиров/APIX

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