Дъждове и наводнения провалиха деня в Купата на нациите в T4 Series

Проливните дъждове и наводненията във Валенсия и цялата област провалиха първия ден от състезателния уикенд от Купата на нациите на T4 Series. Тази година България дебютира в престижното състезание, в което участват пилоти от цял свят, в Купата на нациите 2026 този уикенд ще стартират 300 пилоти.

Николай Цвятков и Брайън Дунев представляват България в клас Mini, като двамата завършиха първи и втори в дебютния сезон на T4 Series България.

Две български момчета срещу съперници от цял свят

„Днешният състезателен ден беше отменен заради червен код за валежи и наводнения - потвърди за Sportal.bg Александър Спиров от T4 Series България. - За утре чакаме решение и програма. Положението е сериозно, снощи улиците бяха преградени заради очакваните наводнения.“

В класа на двамата българи са заяви общо 40 пилоти, идващи от всички краища на света: от Филипините и Доминиканската република през ЮАР, Коста Рика, САЩ и ОАЕ до Гватемала и Бразилия.

T4 Series България има първите си шампиони

Снимка: Александър Спиров/APIX

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