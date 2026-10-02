Украйна сезира ФИА за нарушения на Руската автомобилна федерация

Автомобилната федерация на Украйна (ФАУ), която изпълнява функциите на национален спортен орган, се обърна официално към Сената и Световния съвет за моторен спорт на Международната автомобилна федерация (ФИА). Украинската страна настоява за мерки спрямо Руската автомобилна федерация (РАФ) заради груби нарушения на устава на ФИА и Международния спортен кодекс.

Според позицията на ФАУ руската организация е открила свои представителства на територии, международно признати като част от Украйна. Това се счита за пряко нарушение на член 3.3 от устава на ФИА и член 1.4.1 от Международния спортен кодекс, според които във всяка държава може да бъде признат само един национален спортен орган с пълна юрисдикция върху цялата територия на страната. Чрез тези действия РАФ неправомерно се опитва да упражнява контрол върху региони, попадащи под обхвата на украинската федерация.

Ukraine’s National Sporting Authority has asked the FIA to address what it claims are violations of the FIA Statutes and International Sporting Code by the Russian Automobile Federation. This comes just a few weeks after the FIA lifted a ban on Russian and Belarusian drivers… — RACER (@RACERHQ) October 2, 2026

Украйна подаде жалба до етичната комисия на ФИА след вдигането на забраната за Русия

В своето официално изявление украинската централа настоява членството на РАФ във ФИА да бъде временно замразено, докато руската страна не затвори офисите си в Украйна, не прекрати напълно дейността си там и не представи писмени гаранции, потвърдени от независима проверка.

„Останахме изненадани от позицията на компетентните органи на ФИА, които се опитват да премълчат създалата се ситуация - заяви президентът на ФАУ Олександър Фелдман. - Жалбата ни от 26 август до Етичната комисия на ФИА, в която настоявахме за спешно разглеждане на действията на нарушителя, не само че не срещна реакция, но остана без абсолютно никакъв отговор. Именно поради бездействието на структурите на ФИА предлагаме въпросът да бъде внесен за разглеждане на Общото събрание.“

Украйна с официална реакция на скандално решение на ФИА

Действията на Киев идват броени седмици след като ФИА скандално и без мотиви отмени забраната за участие на руски и беларуски пилоти в международни състезания – мярка, въведена след инвазията на Русия в Украйна в началото на 2022 година. Украйна обжалва това решение, което според ВВС е било инициирано по настояване на президента на ФИА Мохамед Бин Сулайем (на снимката).

В отговор на запитване на списание Racer, световната централа предостави позиция, идентична с тази при отмяната на ограниченията за пилотите:

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„ФИА актуализира изискванията към руските и беларуските пилоти, национални отбори, състезатели и длъжностни лица след гласуване в Световния съвет за моторен спорт. Решението следва препоръките на Международния олимпийски комитет от 7 юли и сходни стъпки на други международни спортни федерации. Забраната за организиране на събития и състезания на територията на Русия и Беларус остава в сила. ФИА продължава да следи ситуацията в Украйна отблизо и си запазва правото да промени позицията си в бъдеще.“

Към момента от РАФ няма официална реакция на последните украински обвинения. През август, след падането на състезателната забрана, президентът на руската федерация Борис Ротенберг, който попада под санкции от САЩ и Великобритания, коментира дипломатическите усилия на организацията:

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„Зад това решение стои мащабна дипломатическа работа на нашата федерация. Винаги сме водили професионален диалог с колегите от ФИА, защитавайки твърдо интересите на страната ни. Спортът и културата трябва да бъдат извън политиката – тяхната роля е да обединяват хората. Справедливостта възтържествува. Благодарни сме на Международната автомобилна федерация за конструктивния тон и сме готови съвместно да решаваме всички възникнали въпроси.“

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Снимки: Gettyimages