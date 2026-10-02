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Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 12:03
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Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия

Пилотът на Ферари Шарл Леклер излезе начело в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Бахрейн, която ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия в неделя.

Монегаскът оглави подреждането във втория час за подготовка край Куала Лумпур с време от 1:37.528, с което той изпревари с 0.099 секунди Исак Хаджар от Ред Бул. Тройката с пасив от 0.137 оформи световният шампион Ландо Норис, който имаше много по-добра втора тренировка след 12-то място в първата по-рано през деня.

Макс Верстапен, който беше над всички в откриващата сесия, се смъкна до четвъртата позиция в следобедната, като той изостана с 0.257 от Леклер. Причината за това беше фактът, че нидерландецът не направи бърза обиколка с меките гуми на Пирели в рамките на втория час за подготовка, в който неговият фокус беше почти изцяло върху работата със средно твърдата смес в дълги серии.

В началото четирикратният шампион направи един летящ тур със средно твърдите гуми, след което се прибра в бокса с оплакване от позицията на седалката в кокпита на неговия RB22. Впоследствие той се насочи направи към дългите серии, защото прогнозите вещаеха над 90% шанс от дъжд в рамките на сесията, но дъждът така и не дойде преди края на тренировката, която се проведе изцяло на сухо.

Зад Верстапен петицата оформи Люис Хамилтън, а шести се нареди Оскар Пиастри. Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели направиха квалификационни симулации с меките гуми, но допуснаха грешки в своите обиколки и не подобриха резултатите, които бяха записаха със средно твърдите сликове по-рано. Така те завършиха съответно седми и осми, а в топ 10 зад тях попаднаха още Лиам Лоусън и Пиер Гасли.

В края на сесията Габриел Бортолето спря на пистата на изхода от осмия завой с повреда в неговият автомобил на Ауди. От кратката радиокомуникация и онборд повторенията, които бяха показани, остава впечатлението, че повредата е била в скоростната кутия на R26.

Уикендът за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 7:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка на „Сепанг“.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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