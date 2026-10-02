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Хамилтън се размина с наказание за блокиране

  • 2 окт 2026 | 17:34
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Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън получи официално предупреждение от стюардите след инцидент с пилота на Ауди Габриел Бортолето по време на тренировките за Гран при на Бахрейн на малайзийската писта „Сепанг“. В същото време отборът на Ферари бе санкциониран с глоба от 10 000 евро заради липса на навременна реакция по радиото.

Случката се разигра по средата на втората свободна тренировка при изключително горещи условия. Хамилтън блокира Бортолето на влизането в завой 9, след като дясното огледало на болида му бе повредено. Разликата в скоростите на двата болида надхвърли 150 км/ч, което принуди бразилския състезател рязко да смени траекторията си, за да избегне опасен сблъсък.

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Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия

След разглеждане на видео и фотографски материали стюардите на ФИА решиха да не налагат по-тежко наказание на британеца, но санкционираха „Скудерията“ за липса на комуникация с пилота.

„Стюардите приемат факта, че дясното огледало на Хамилтън е било счупено, което се потвърждава от наличните доказателства, както и че той не е получил предупреждение от бокса по радиото. Представителите и на двата тима заявиха, че подобни указания обикновено не се дават, когато застигащият болид не е в бърза обиколка. Бортолето също потвърди, че е запазил контрол върху ситуацията. Въпреки това стюардите считат, че Хамилтън ненужно е попречил на значително по-бързия автомобил, излизайки на състезателната линия с ниска скорост“, се казва в официалното решение.

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От федерацията подчертаха, че повреденото огледало изисква повишено внимание от страна на пилота преди заемане на състезателната линия, но отчетоха факта, че Бортолето не е записвал бърз тур, като смекчаващо вината обстоятелство. Основната отговорност за инцидента обаче падна върху екипа на Ферари, който е трябвало да предупреди Хамилтън за застигащия го трафик.

В спортно-технически план Хамилтън завърши петъчната свободна тренировка на пета позиция. Най-добро време даде неговият съотборник Шарл Льоклер, следван от Исак Хаджар с Ред Бул и световния шампион с Макларън Ландо Норис.

Хамилтън коментира петъчното представяне на Ферари на „Сепанг“
Хамилтън коментира петъчното представяне на Ферари на „Сепанг“

Ръководителят на Ферари Фред Васьор коментира представянето на тима след петъчните сесии:

„Класирането в петък няма голямо значение, но да си начело никога не е лошо, така че денят бе приличен. Основният фокус ще бъде върху развитието на пистата и опитите ни да предвидим условията за утре. Това е сериозно предизвикателство за всички, като деградацията на гумите тук е изключително висока в сравнение с предишните състезания. Именно износването на гумите ще определи състезателното темпо в неделя.“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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