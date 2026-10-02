Хамилтън се размина с наказание за блокиране

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън получи официално предупреждение от стюардите след инцидент с пилота на Ауди Габриел Бортолето по време на тренировките за Гран при на Бахрейн на малайзийската писта „Сепанг“. В същото време отборът на Ферари бе санкциониран с глоба от 10 000 евро заради липса на навременна реакция по радиото.

Случката се разигра по средата на втората свободна тренировка при изключително горещи условия. Хамилтън блокира Бортолето на влизането в завой 9, след като дясното огледало на болида му бе повредено. Разликата в скоростите на двата болида надхвърли 150 км/ч, което принуди бразилския състезател рязко да смени траекторията си, за да избегне опасен сблъсък.

Brilliant to be back on track at spectacular Sepang 🙌#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/DU9RIVYfBg — Formula 1 (@F1) October 2, 2026

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След разглеждане на видео и фотографски материали стюардите на ФИА решиха да не налагат по-тежко наказание на британеца, но санкционираха „Скудерията“ за липса на комуникация с пилота.

„Стюардите приемат факта, че дясното огледало на Хамилтън е било счупено, което се потвърждава от наличните доказателства, както и че той не е получил предупреждение от бокса по радиото. Представителите и на двата тима заявиха, че подобни указания обикновено не се дават, когато застигащият болид не е в бърза обиколка. Бортолето също потвърди, че е запазил контрол върху ситуацията. Въпреки това стюардите считат, че Хамилтън ненужно е попречил на значително по-бързия автомобил, излизайки на състезателната линия с ниска скорост“, се казва в официалното решение.

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От федерацията подчертаха, че повреденото огледало изисква повишено внимание от страна на пилота преди заемане на състезателната линия, но отчетоха факта, че Бортолето не е записвал бърз тур, като смекчаващо вината обстоятелство. Основната отговорност за инцидента обаче падна върху екипа на Ферари, който е трябвало да предупреди Хамилтън за застигащия го трафик.

В спортно-технически план Хамилтън завърши петъчната свободна тренировка на пета позиция. Най-добро време даде неговият съотборник Шарл Льоклер, следван от Исак Хаджар с Ред Бул и световния шампион с Макларън Ландо Норис.

Хамилтън коментира петъчното представяне на Ферари на „Сепанг“

Ръководителят на Ферари Фред Васьор коментира представянето на тима след петъчните сесии:

„Класирането в петък няма голямо значение, но да си начело никога не е лошо, така че денят бе приличен. Основният фокус ще бъде върху развитието на пистата и опитите ни да предвидим условията за утре. Това е сериозно предизвикателство за всички, като деградацията на гумите тук е изключително висока в сравнение с предишните състезания. Именно износването на гумите ще определи състезателното темпо в неделя.“

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Снимки: Gettyimages