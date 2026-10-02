Защо контузията на Такааки Накагами се оказва огромен проблем за Хонда

Падането на Такааки Накагами на пистата „Мотеги“ в петък носи със себе си сериозна доза драматизъм – както за самия състезател, така и за заводския тим на Хонда, чиято развойна програма за новия прототип в MotoGP понася тежък удар.

Японецът трябваше да запише вероятно последното си участие с „уайлдкард“, тъй като от следващия сезон влизат в сила ограничения, които забраняват на тестовите пилоти да се състезават в редовните стартове. Възможността да се сбогува с местните фенове обаче продължи едва няколко завоя на трасе, което бе изключително коварно заради падналия по-рано дъжд.

Nooo 😱@takanakagami30 gets up after this nasty crash but he's holding his arm 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/R3U1YYrOgF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2026

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Още в първата си обиколка японският пилот бе изхвърлен от мотора в завоя преди тунела и падна тежко върху лявото си рамо. Малко по-късно, преди края на откриващата тренировка, от Хонда обявиха, че Накагами е получил фрактура на лявата ключица, която изисква хирургическа намеса. Според екипа му рехабилитацията ще продължи повече от месец.

„Така имаше много лош късмет. Ще са му нужни между четири и пет седмици за възстановяване, при условие че операцията премине успешно“, заяви тим мениджърът на HRC Алберто Пуч.

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На теория счупената ключица не изглежда критична контузия. За сравнение, Максимо Килес счупи дясната си ключица на „Силвърстоун“ през август, претърпя операция на следващия ден и успя да спечели следващия старт в Мото3 на „Арагон“.

Ситуацията с Накагами обаче е значително по-сложна. Японецът не успя да запише нито една пълна обиколка в своето прощално състезание, а Хонда разчиташе изключително много на него през следващите седмици за финалния тласък по разработката на новия прототип за 2027 година. Това е машината, която трябва да дебютира на тестовете във Валенсия веднага след края на сезона и ще привлече погледите във вторника, когато Фабио Куартараро ще я изпробва за първи път.

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Накагами прекрати състезателната си кариера в края на 2024 г. и се присъедини към тестовия щаб на японския производител. През последната година фокусът му бе насочен основно към разработката на бъдещия мотоциклет, съобразен с промените в техническия регламент и въвеждането на двигатели с обем 850 кубически сантиметра.

Голяма част от отговорността по разработката на новата машина падна върху неговите плещи, особено след като другият тестов състезател на марката – Алейш Еспаргаро – получи тежка травма на гръбначния стълб през април и се подложи на сложна операция.

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Испанецът бе извън строя чак допреди две седмици, когато се завърна на пистата по време на частни тестове на „Муджело“. Според информация на motorsport.com Еспаргаро дори е обмислял да се състезава в Япония като заместник на Жоан Мир, който все още се възстановява от здравословни проблеми.

Резултатите от изпитанията в Италия обаче накараха Хонда да се откаже от участието му на „Мотеги“, което наложи спешното повикване на Сомкиат Чантра от Световния Супербайк шампионат. Проблемът е, че тайландецът не може да кара следващата седмица на „Мандалика“, тъй като Гран при на Индонезия съвпада с кръга от шампионата в Супербайк на португалската писта „Ещорил“.

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При това положение японският производител няма друг избор, освен да заложи на Еспаргаро, който ще трябва да пътува за остров Ломбок в следващите дни. До завръщането на Накагами по-големият от братята Еспаргаро ще трябва да съвместява състезанията със задълженията си по развитието на новия 850-кубиков мотор.

Докато тестовите екипи на Априлия, Дукати, Ямаха и КТМ се готвят за сесии на „Херес“ в сряда и четвъртък следващата седмица, Хонда планираше двудневни изпитания на „Сепанг“ седмица по-късно. Накагами трябваше да продължи настройките на модела RC214В там, но инцидентът в петък провали тези планове и нанесе тежък удар върху подготовката на тима в най-решаващия момент от сезона.

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Снимки: Gettyimages