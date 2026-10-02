Леклер: Износването на гумите ще има важно значение

Износването и деградацията на гумите ще има важно значение за представянето на “Сепанг”. Това прогнозира пилотът на Ферари Шарл Леклер, който беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Бахрейн.

“Условията на пистата са много, много лоши - обясни Леклер. - Днес много се пързаляше, ще видим какво ще е положението утре, когато състоянието на пистата ще се промени. Ние ще трябва да предвидим какви ще са тези промени, за да сме наясно в каква посока да работим с колата.

The weather maybe hot but, as George says, this track is very cool 😎#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/SiXOcPXEtV — Formula 1 (@F1) October 2, 2026

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“Сериозното износване на гумите ще има важно значение в състезанието - допълни пилотът на Скудерията. - Днес те много бързо губеха ефективност и не очаквам, че тази ситуация ще се подобри сериозно в хода на уикенда. Предполагам, че сцеплението ще нарасне, но като цяло ни очаква труден уикенд, по отношение износването на сликовете.”

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Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages