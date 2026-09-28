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Александър Николов с надъхващо послание

  • 28 сеп 2026 | 02:03
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Александър Николов с надъхващо послание

Звездата на националния отбор по волейбол - Александър Николов, отправи емоционално послание в социалните мрежи след края на Евроволей 2026.

"Благодаря България!

Сбъднах(те) моята мечта да играя пред пълна Българска публика в точно тази зала; където през 2015 година, преди 11 години, като зрител виках с пълен глас за тате.

Реално, винаги съм искал да стана волейболист; но гледайки мачовете в София тогава, нещо в мен пламна. Огъня и страстта която усетих тогава, до ден днешен пазя и нося в себе си.

Надявам се и вие да сте усетили дори половината от това което почувствах аз тогава, гледайки нашите мачове.

За мен това ще е най-голямата победа.

Ще се върнем МНОГО по-силни!

До скоро", написа Николов в Instagram.

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