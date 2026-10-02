Трима в защита, ротации, контрапреса, нисък блок и още: Тенденциите, описани от техническия доклад на ФИФА за Мондиал 2026

Техническият доклад на ФИФА за Световното първенство през 2026 година отбелязва нарастващ брой тактически стратегии по време на турнира, но стига до заключението, че "не съществува непременно "формула за победа".

Техническата изследователска група и отделът за анализ на футболните постижения на световната футболна федерация публикуваха днес 500-страничен доклад, който предлага "безпрецедентен поглед върху това как най-добрите национални отбори и играчи на планетата преобразуват съвременния футбол".

FIFA publishes comprehensive post-tournament report on FIFA World Cup 2026™



⚽️All 104 matches at this year’s global showpiece analysed by FIFA’s Technical Study Group and FIFA Football Performance Insights Department



⚽️Counter-pressing emerged as defining trend, with champions… pic.twitter.com/1nO4JnrlMO — FIFA Media (@fifamedia) October 2, 2026

Всички 104 мача от турнира бяха наблюдавани с помощта на съвременни методи за анализ на данни и видеозаписи, като бяха идентифицирани "11 ключови тактически и технически тенденции".

Ръководителят на техническата група Том Гарднър заяви: "Голямата промяна между 2022 и 2026 г. е разнообразието от различни тактически стилове, които наблюдавахме, и начинът, по който отборите успяваха да прилагат успешно тези различни стратегии. Изграждането на атаката при схема с трима защитници беше нещо, което отбелязахме като много важно, но това не беше нещо, което Испания правеше. Това е посоката, в която виждаме, че все повече отбори се насочват, и това е областта, в която отборите са успели да го направят и да го направят добре."

Interesting data from FIFA's technical study group's final report on the 2026 World Cup. England's average possession length the lowest of the 4 semi-finalists. But panel were impressed by ENG's corners and counter-press to regain the ball once it's losthttps://t.co/1BV1DWMwXv pic.twitter.com/1f0P9wTJxe — Dom Smith (@MrDomSmith) October 2, 2026

Сред ключовите тактически иновации, които бяха идентифицирани, са играта с трима защитници, ротацията на фланговите играчи, промяната на точката на атака, атакуващите преходи, структурираната висока преса, защитните блокове и контрапресата.

"Мисля, че за този турнир не става въпрос да се каже: "Ето това е единствената ключова тактическа промяна, която сме видели", добави Гарднър. "Всъщност става въпрос да подчертаем разнообразието, което наблюдавахме в тактическите стратегии, и начина, по който отборите успяха наистина да играят, като се възползваха от силните си страни."

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В доклада се посочва, че има "разнообразни пътища към успеха", като се добавя: "От агресивната висока преса до дисциплинирани ниски блокове и бързи преходи – анализът показва, че няма една-единствена печеливша формула. Кабо Верде показа как компактната защита, колективната организация и проактивното участие на вратаря могат да позволят на отборите да се състезават срещу технически по-силни съперници."

Докладът на ФИФА не пести суперлативи за играта на новия световен шампион Испания. Сред най-големите характеристики на "Ла Фурия" са неща като перфектно овладяване на пресинга при загуба на топката и ролята в изграждането на атаките на вратаря Унай Симон, който допусна само един гол през целия турнир. Докладът подчертава и че цели 30 от 48 отбори са играли с трима защитници. В него се посочва още, че отделът за събиране на данни е успял да запише "специфични за футбола действия, взаимодействия и фази на играта, които обикновено не са достъпни другаде в бранша."

Арсен Венгер, директор по глобалното развитие на футбола във ФИФА, добавя: "На най-високо ниво футболът непрекъснато се развива. Появяват се нови идеи, съществуващите принципи се адаптират, а решенията, разработени от един отбор, могат да повлияят на играта далеч отвъд рамките на един турнир. Затова нашата отговорност е да идентифицираме тези тенденции, да разберем тяхното значение и да споделим тази информация с глобалната футболна общност."

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