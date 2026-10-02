Хамилтън коментира петъчното представяне на Ферари на „Сепанг“

Люис Хамилтън определи откриващия ден от уикенда на пистата „Сепанг“ като сериозно предизвикателство, като призна, че намирането на оптималния баланс на автомобила е било далеч от лесна задача. Въпреки това британецът е убеден, че отборът на Ферари не изостава значително и остава в отлична позиция за атака на челните места.

Докато съотборникът му Шарл Леклер оглави класирането във втората свободна тренировка, седемкратният световен шампион завърши сесията на пето място, на три десети от секундата от лидера. Петъчният ден за Хамилтън бе допълнително усложнен и от инцидент със засичане на Габриел Бортолето, заради който стюардите на ФИА започнаха разследване.

Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия

Обобщавайки първите си изводи, Хамилтън подчерта, че ниското ниво на сцепление на пистата е затруднило по-голямата част от колоната. По време на двете тренировки в италианския щаб са тествали разнородни концепции за настройките на болида, за да намерят оптималното решение.

„Като цяло денят беше труден заради много слабото сцепление на пистата. Не беше лесно да намерим точния баланс, но това явно беше проблем за всички. В сесиите изпробвахме няколко различни посоки при настройките и сега фокусът ни е върху анализа на данните, за да намерим правилния компромис. Не изглеждаме далеч от темпото на лидерите, но знаем, че има още работа, за да поставим колата в по-добра позиция за утре.“

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Положителният сигнал за Ферари дойде от представянето в дългите серии от обиколки. Льоклер показа силно и изключително стабилно състезателно темпо зад волана на болида SF-26, като показателите му бяха напълно конкурентни на тези на пилота на Ред Бул Макс Верстапен, макар нидерландецът да използваше по-издръжливите гуми от средната по твърдост смес.

Ръсел определи Верстапен и Макларън като фаворити в Малайзия

Въпреки че подобни съпоставки остават условни заради различните смеси гуми, дължината на сериите и неизвестното количество гориво, скоростта на Ферари вдъхва сериозен оптимизъм, че тимът ще разполага с нужното темпо за битка в челото по време на неделната надпревара.

Леклер: Износването на гумите ще има важно значение

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages