ФИА коригира куриозна грешка на „Сепанг“ преди старта в Малайзия

Международната автомобилна федерация (ФИА) се наложи да извърши спешна промяна на стартовата решетка на пистата „Сепанг“ в навечерието на състезателния уикенд за Гран при на Бахрейн в Малайзия. Причината за намесата бе необичаен гаф с разположението на първата стартова позиция на трасето.
Първоначално мястото за спечелилия полпозишън бе маркирано от лявата страна на старт-финалната права, което го поставяше във външната траектория вместо на традиционната му позиция вдясно. Неточността бе забелязана по време на финалните подготвителни дейности преди завръщането на Формула 1 на съоръжението край Куала Лумпур.
Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия
Разминаването е било породено от грешка в комуникацията и документацията, изпратена до ръководството на пистата. Служителите на „Сепанг“ са изпълнили стриктно получените указания, но при пристигането на състезателния контрол и официалните лица от ФИА дефектът в маркировката е бил установен незабавно.
От федерацията веднага разпоредиха възстановяване на историческата конфигурация, при която водачът потегля от дясната страна. Старите очертания бяха заличени, а местата – преначертани. Така позицията, предвидена за второто място, се превърна в нов полпозишън, а останалите стартови слотове бяха преномерирани спрямо нея.
Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия
Корекцията наложи и преместване на самата старт-линия. Тъй като сгрешеният първи слот бе разположен твърде напред спрямо нея, съществуваше опасност от нарушаване на дистанцията и правилното отчитане на времеизмервателната система, което наложи изместването на линията като част от ремонтните дейности.
Всички корекции по трасето приключиха в четвъртък, след което „Сепанг“ успешно премина официалната инспекция преди началото на състезателните сесии. Необичайният инцидент съпътства завръщането на Формула 1 на малайзийската писта за първи път от 2017 година насам, като трасето приема тазгодишното издание на Гран при на Бахрейн.
4 пилоти с нови мотори, трима ще са наказани
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages