ФИА коригира куриозна грешка на „Сепанг“ преди старта в Малайзия

Международната автомобилна федерация (ФИА) се наложи да извърши спешна промяна на стартовата решетка на пистата „Сепанг“ в навечерието на състезателния уикенд за Гран при на Бахрейн в Малайзия. Причината за намесата бе необичаен гаф с разположението на първата стартова позиция на трасето.

Първоначално мястото за спечелилия полпозишън бе маркирано от лявата страна на старт-финалната права, което го поставяше във външната траектория вместо на традиционната му позиция вдясно. Неточността бе забелязана по време на финалните подготвителни дейности преди завръщането на Формула 1 на съоръжението край Куала Лумпур.

Oops! 😅



Race officials had to make a last-minute fix today after it emerged that pole position had been painted on the wrong side at Sepang: pic.twitter.com/1X0BUAGi3N — The Race (@wearetherace) October 1, 2026

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Разминаването е било породено от грешка в комуникацията и документацията, изпратена до ръководството на пистата. Служителите на „Сепанг“ са изпълнили стриктно получените указания, но при пристигането на състезателния контрол и официалните лица от ФИА дефектът в маркировката е бил установен незабавно.

От федерацията веднага разпоредиха възстановяване на историческата конфигурация, при която водачът потегля от дясната страна. Старите очертания бяха заличени, а местата – преначертани. Така позицията, предвидена за второто място, се превърна в нов полпозишън, а останалите стартови слотове бяха преномерирани спрямо нея.

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Корекцията наложи и преместване на самата старт-линия. Тъй като сгрешеният първи слот бе разположен твърде напред спрямо нея, съществуваше опасност от нарушаване на дистанцията и правилното отчитане на времеизмервателната система, което наложи изместването на линията като част от ремонтните дейности.

Всички корекции по трасето приключиха в четвъртък, след което „Сепанг“ успешно премина официалната инспекция преди началото на състезателните сесии. Необичайният инцидент съпътства завръщането на Формула 1 на малайзийската писта за първи път от 2017 година насам, като трасето приема тазгодишното издание на Гран при на Бахрейн.

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Снимки: Gettyimages