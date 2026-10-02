Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

ФИА коригира куриозна грешка на „Сепанг“ преди старта в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 14:19
  • 501
  • 0

Международната автомобилна федерация (ФИА) се наложи да извърши спешна промяна на стартовата решетка на пистата „Сепанг“ в навечерието на състезателния уикенд за Гран при на Бахрейн в Малайзия. Причината за намесата бе необичаен гаф с разположението на първата стартова позиция на трасето.

Първоначално мястото за спечелилия полпозишън бе маркирано от лявата страна на старт-финалната права, което го поставяше във външната траектория вместо на традиционната му позиция вдясно. Неточността бе забелязана по време на финалните подготвителни дейности преди завръщането на Формула 1 на съоръжението край Куала Лумпур.

Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия
Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия

Разминаването е било породено от грешка в комуникацията и документацията, изпратена до ръководството на пистата. Служителите на „Сепанг“ са изпълнили стриктно получените указания, но при пристигането на състезателния контрол и официалните лица от ФИА дефектът в маркировката е бил установен незабавно.

От федерацията веднага разпоредиха възстановяване на историческата конфигурация, при която водачът потегля от дясната страна. Старите очертания бяха заличени, а местата – преначертани. Така позицията, предвидена за второто място, се превърна в нов полпозишън, а останалите стартови слотове бяха преномерирани спрямо нея.

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия
Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Корекцията наложи и преместване на самата старт-линия. Тъй като сгрешеният първи слот бе разположен твърде напред спрямо нея, съществуваше опасност от нарушаване на дистанцията и правилното отчитане на времеизмервателната система, което наложи изместването на линията като част от ремонтните дейности.

Всички корекции по трасето приключиха в четвъртък, след което „Сепанг“ успешно премина официалната инспекция преди началото на състезателните сесии. Необичайният инцидент съпътства завръщането на Формула 1 на малайзийската писта за първи път от 2017 година насам, като трасето приема тазгодишното издание на Гран при на Бахрейн.

4 пилоти с нови мотори, трима ще са наказани
4 пилоти с нови мотори, трима ще са наказани
 Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Подготвя ли се втори опит за пробив на MotoGP в Китай?

Подготвя ли се втори опит за пробив на MotoGP в Китай?

  • 2 окт 2026 | 09:43
  • 735
  • 0
И Франко Колапинто с наказание за нов двигател в Малайзия

И Франко Колапинто с наказание за нов двигател в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 08:43
  • 722
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 2 окт 2026 | 08:39
  • 20366
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

  • 2 окт 2026 | 08:38
  • 6691
  • 0
Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 08:33
  • 7299
  • 0
Антонели с интересно признание за състезанието си в Азербайджан

Антонели с интересно признание за състезанието си в Азербайджан

  • 2 окт 2026 | 06:41
  • 3690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 10404
  • 29
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 7920
  • 35
"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 2136
  • 13
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 29482
  • 57
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 18055
  • 41
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 7409
  • 0