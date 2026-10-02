Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Последният победител в Гран При на Малайзия Макс Верстапен зададе темпото при завръщането на Формула 1 на „Сепанг“, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Бахрейн.

Max carries on where he left off nine years ago...



P1 ☝️#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/9Fe5RQUDNO — Formula 1 (@F1) October 2, 2026

Пилотите бяха посрещнати от много мръсна и абразивна настилка на трасето в покрайнините на Куала Лумпур, което в началото на сесията предложи много ниски нива на сцепление. В хода на тренировката сцеплението се подобри, но деградацията остана много висока. Поради тази причина пилотите реално имаха по само една бърза обиколка с всеки от комплектите си гуми преди тяхното представяне да спадна драстично.

Looking good, Mercedes 👀



For the first time since 2017 we have F1 cars on track at the Sepang International Circuit 🙌#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/mSm1U9ZkLF — Formula 1 (@F1) October 2, 2026

Верстапен използва два чифта меки гуми, като с втория от тях постигна резултат от 1:37.520. По този начин той изпревари с 0.383 секунди Джордж Ръсел, а тройката с пасив от 0.783 оформи вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар. Шарл Леклер остана на четвъртото място с изоставане от 0.847, а лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели се нареди чак пети на 1.060 зад Верстапен.

Люис Хамилтън зае шестото място пред Пиер Гасли, Лиам Лоусън, Арвид Линдблад и Нико Хюлкенберг, които допълниха топ 10. Съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис се класираха в подножието на десетката, изоставайки с респективно 1.756 и 1.773 от Верстапен. Абсолютно всички пилоти записаха своите най-добри времена в първия час за подготовка с меките гуми на Пирели.

Уикендът за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 11:00 часа българско време с втората свободна тренировка на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages