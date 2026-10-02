Мартин Брандъл: Съдбата на титлата не е решена

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор Мартин Брандъл коментира победата на Джордж Ръсел в Баку и значението на състезанията в Малайзия и Сингапур, които предстоят в два последователни уикенда. Британецът е уверен, че Ръсел може да се върне успешно в голямата битка срещу съотборника му в Мерцедес Андреа Кими Антонели, който води с аванс от 66 точки.

“Антонели демонстрира изключителен талант, нещо, което се случва веднъж на поколение - обясни Брандъл. - Според мен, това не се отразява негативно на Джордж, само калява характера му. Мисля, че Ръсел може да мине на по-висока предавка и да продължи битката, но може би и той не е очаквал това. Или не е осъзнавал, че ще трябва да положи повече усилия. Мисля, че в Баку видяхме точно това.

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“Джордж уверено преследваше целта си, дори когато загуби аванса си от 10 секунди заради колата за сигурност, а след това трябваше да се бори с Макс Верстапен в последната част от състезанието.

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“Това беше една от най-важните победи на Ръсел във Формула 1, но не мисля, че не особено успешното представяне на Антонели ще му се отрази на увереността. Предстоят още много състезания, които ще се проведат при трудни условия: Малайзия, Сингапур, Бразилия са пример за това. Тепърва ще има много трудности, а съдбата на титлата не е решена.”

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Снимки: Gettyimages