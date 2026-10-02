Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Мартин Брандъл: Съдбата на титлата не е решена

  • 2 окт 2026 | 13:56
  • 480
  • 1

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор Мартин Брандъл коментира победата на Джордж Ръсел в Баку и значението на състезанията в Малайзия и Сингапур, които предстоят в два последователни уикенда. Британецът е уверен, че Ръсел може да се върне успешно в голямата битка срещу съотборника му в Мерцедес Андреа Кими Антонели, който води с аванс от 66 точки.

“Антонели демонстрира изключителен талант, нещо, което се случва веднъж на поколение - обясни Брандъл. - Според мен, това не се отразява негативно на Джордж, само калява характера му. Мисля, че Ръсел може да мине на по-висока предавка и да продължи битката, но може би и той не е очаквал това. Или не е осъзнавал, че ще трябва да положи повече усилия. Мисля, че в Баку видяхме точно това.

Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия
Шарл Леклер поведе пред Хаджар и Норис във втората тренировка в Малайзия

“Джордж уверено преследваше целта си, дори когато загуби аванса си от 10 секунди заради колата за сигурност, а след това трябваше да се бори с Макс Верстапен в последната част от състезанието.

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия
Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

“Това беше една от най-важните победи на Ръсел във Формула 1, но не мисля, че не особено успешното представяне на Антонели ще му се отрази на увереността. Предстоят още много състезания, които ще се проведат при трудни условия: Малайзия, Сингапур, Бразилия са пример за това. Тепърва ще има много трудности, а съдбата на титлата не е решена.”

Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн
Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн
 Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Подготвя ли се втори опит за пробив на MotoGP в Китай?

Подготвя ли се втори опит за пробив на MotoGP в Китай?

  • 2 окт 2026 | 09:43
  • 735
  • 0
И Франко Колапинто с наказание за нов двигател в Малайзия

И Франко Колапинто с наказание за нов двигател в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 08:43
  • 722
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 2 окт 2026 | 08:39
  • 20366
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

  • 2 окт 2026 | 08:38
  • 6691
  • 0
Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 08:33
  • 7295
  • 0
Антонели с интересно признание за състезанието си в Азербайджан

Антонели с интересно признание за състезанието си в Азербайджан

  • 2 окт 2026 | 06:41
  • 3690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 10346
  • 29
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 7900
  • 35
"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 2099
  • 13
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 29444
  • 57
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 18009
  • 41
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 7395
  • 0