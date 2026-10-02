4 пилоти с нови мотори, трима ще са наказани

ФИА потвърди днес, че общо четирима пилоти ще получат нови елементи за задвижващите им системи, като с нови двигатели с вътрешно горене са Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Франко Колапинто и Валтери Ботас. Нови турбини получават Линдблад и Ботас, а Арвид ще има и нова изпускателна система.
След тези смени наказания получават Хаджар, Линдблад и Колапинто. Исак ще мине с 5 места назад, Колапинто - десет, а Линдблад отива директно в дъното на стартовата решетка.
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Ботас досега е използвал само три двигателя и това означава, че той няма да бъде санкциониран.
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Снимки: Gettyimages