Антонели: Мерцедес ни обеща квантов скок с новите подобрения в Малайзия

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели разкри какъв напредък във времената за обиколка очаква техническият щаб на тима от новия мащабен пакет с подобрения, който дебютира по време на Гран при на Бахрейн през 2026 година, провеждаща се на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Тимът на „Сребърните стрели“ въвежда едва втория си значителен пакет от аеродинамични новости за сезона. Малайзийското трасе се завърна във Формула 1 като 16 кръг от шампионата, като домакин на бахрейнската надпревара, след като събитията в Близкия изток попречиха на кервана да посети пистата „Сахир“. От Мерцедес прецениха, че „Сепанг“ е идеалното място за обновяване на болида W17 за Антонели и Джордж Ръсел, като това е първата им голяма крачка напред от петия кръг в Канада през май насам. Очакванията са, че част от тези нововъведения ще положат основите и за колата за 2027 година.

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Конкурентните отбори във Формула 1 вече изразяват сериозни притеснения относно подготвения пакет. Автомобилът W17 е оборудван с нов под, преработени кутии за радиаторите и нови елементи по крилата. Всички те имат за цел да генерират по-голямо аеродинамично притискане, без това да се отразява негативно на скоростта на правите. Основният фокус е подобряване на представянето в бавните и средно бързите завои, където в момента еталон е болидът на Ферари.

Опасенията на съперниците изглеждат напълно основателни, след като Антонели потвърди прогнозите на инженерите преди началото на уикенда в Малайзия, споделяйки очакванията си пред вестник Gazzetta dello Sport.

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„Тествах новостите в симулатора, но ще бъде наистина интересно да видим как ще реагира колата на самата писта. Инженерите ни увериха, че това е квантов скок от около три десети от секундата – стойност, напълно съответстваща на сериозен пакет, който цели цялостно подобрение на болида. Първите тренировки са изключително важни, за да оценим реалния ефект от промените и да настроим автомобила по отношение на височината на просвета.“

Потенциалното подобрение от три десети на обиколка звучи заплашително за конкуренцията, особено на фона на показаното от Джордж Ръсел в предишния кръг в Баку. Британецът спечели полпозишън за Гран при на Азербайджан с най-голямата разлика в квалификация от 2023 година насам и четвъртата най-голяма от 2016-а насам, изпреварвайки Шарл Леклер от Ферари с внушителните 0,837 секунди.

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Въпреки че две появи на колата за сигурност стопиха преднината му в състезанието, Ръсел удържа победата пред Макс Верстапен с Ред Бул с аванс от 0,196 секунди – най-оспорваният финал в спорта от 2002 година насам. С този триумф статистиката на Мерцедес през сезона набъбна до впечатляващите 11 победи и 11 първи стартови позиции от общо 15 проведени състезания.

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Снимки: Gettyimages