Зидан 20 години след удара срещу Матераци: Не се гордея с това, но е част от моя път

Две десетилетия след паметния финал на Световното първенство през 2006 година Зинедин Зидан отново се изправя срещу Италия – този път в ролята на национален селекционер на Франция. Мачът е в петък вечер (2 октомври) от 21:45 часа. В навечерието на сблъсъка на „Стад дьо Франс“ легендарният номер 10 се върна към последния мач в състезателната си кариера и емблематичния удар с глава срещу Марко Матераци.

Битката за трофея на Олимпийския стадион в Берлин, загубена от „петлите“ след дузпи (1:1 в редовното време и продълженията, 3:5 при дузпите), остави горчив спомен. В продълженията носителят на „Златната топка“ бе изгонен с директен червен картон след спречкването си с централния защитник на „скуадра адзура“, което сложи драматичен край на надеждите му за втора световна титла.

Una toma inédita del cabezazo de Zidane a Materazzi.



La final del Mundial fue el último partido en la carrera de Zinedine.pic.twitter.com/jkBgN7eLoO — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) May 28, 2026

„Не съм говорил с Матераци от онзи ден - заяви Зизу сега. - Не мога да кажа, че съжалявам, защото това е част от кариерата ми. Не се гордея с това, което се случи – казвал съм го тогава, повтарям го и днес. Това е част от житейския път, а в него няма как да правиш единствено правилни неща. Смятам, че всеки човек преминава през моменти, които не са за гордост.“

Преди наставника пред журналистите говори нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. 29-годишният футболист подчерта, че Зидан не търси никакво лично отмъщение срещу италианците: „Той е изцяло концентриран върху предстоящите задачи и върху указанията, които дава на състава.“

54-годишният специалист даде да се разбере, че е затворил тази страница и мисли единствено за настоящето. „Сега гледаме напред – към това, което предстои утре и което очаква френския национален отбор. Изцяло съм отдаден на тази цел“, категоричен бе селекционерът.

Фланелка на Зидан от финала на Мондиал 2006 отива на търг след две десетилетия

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