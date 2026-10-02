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Израел и Косово не си вкараха

  • 2 окт 2026 | 00:55
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Израел и Косово не си вкараха

Отборите на Израел и Косово направиха нулево равенство в среща от третия кръг в Лигата на нациите. Двата тима се намират във второто ниво на надпреварата, като израелците са на последното място в група 3, а тази вечер те спечелиха първата си точка. Косоварите пък са на третото място с 4 пункта, колкото има и вторият Ейре, който можеше да победи лидера Австрия, но стигна до равенство 2:2.

Израел и Косово пък играха на неутрален терен на „Надьердеи“ в град Дебрецен, Унгария, тъй като израелците не могат да приемат срещи в международните спортни надпревари заради кризата в Близкия изток, която стартира с екстремизма на групировката "Хамас" през есента на 2023 година и нататък ескалира в последвалите събития, създаващи сериозни проблеми на футболния календар вече три години.

Преди края на паузата за националните отбори Израел ще бъде гост на Ейре. Косово пък ще приеме Австрия. Срещите са на 4-и октомври (неделя).

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