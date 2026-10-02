Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

На главата на новоизбрания президент на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго се стовариха нови проблеми, освен неубедителното представяне на мъжкия национален тим, вече е обект на разследване от страна на Италианския олимпийски комитет (CONI) – орган, който той някога е ръководел – във връзка с предполагаема нередност при избора му. Ако проверката се окаже негативна за Малаго, то това може да доведе до отстраняването му и назначаването на извънреден комисар начело на футбола на Апенините.

И поне докато заема поста президент на федерацията по футбол, той може да наследи и изпълнените с проблеми подготовки на Италия за домакинството на Европейското първенство през 2032 година. Тази седмица федерацията представи на УЕФА списък с 14 стадиона в 13 града, които потенциално биха могли да бъдат домакини на мачове от турнира, организиран съвместно с Турция. Но само едно от тези съоръжения е готов о- домът на Ювентус „Алианц Арена“ в Торино.

Разследването във връзка с изборите се върти около въпроса дали Малаго е бил регистриран като член на футболната федерация към момента на гласуването.

„Не съм притеснен. Може да греша, но не мисля така. Бях избран и имах консенсус при гласуването. При тези предпоставки защо да се тревожа?“, заяви Малаго.

Non solo il tesseramento: la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza FIGC mancava di tutti i requisitihttps://t.co/9jBYtSyvOS — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 30, 2026

Президентът на УЕФА Александър Чеферин предупреди италианските власти за политическа намеса в интервю за „Газета дело Спорт“ и опитвайки се да тушира напрежението и да даде ход на работата по инфраструктурата.

Малаго получи 68,58% от гласовете на изборите, като с лекота победи бившия президент на федерацията Джанкарло Абете, който получи 29,17% и беше единственият друг кандидат.

Гласуването беше с цел да се намери заместник на Габриеле Гравина, който подаде оставка, след като четирикратният шампион Италия не успя да се класира за трето поредно Световно първенство.

В сряда съюзникът на Малаго Диана Бианчеди подаде оставка като шеф на делегацията на националния отбор на фона на конфликт със спортния министър Андреа Абоди.

13-те града, които Италия е предложила като възможни домакини на Евро 2032, са: Бари, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Лече, Милано, Неапол, Палермо, Рим, Салерно, Торино и Верона. Рим е кандидат с две съоръжения – „Стадио Олимпико“ и новият стадион на Рома. В идеалния случай УЕФА ще избере пет стадиона в Италия и пет в Турция за турнир с 24 отбора и 51 мача.

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