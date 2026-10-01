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Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

  • 1 окт 2026 | 23:56
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Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

Уелс постигна първа победа в група А4 на Лигата на нациите, след като направи обрат и победи Норвегия с 2:1 в Кардиф. Оскар Боб (11') даде преднина на гостите след асистенция на Мартин Йодегор, но Даниел Джеймс (38') изравни. В началото на второто полувреме Торбьорн Хегем бе изгонен с директен червен картон, а само две минути по-късно Неко Уилямс (48') изпълни отлично пряк свободен удар и донесе обрата за домакините.

Норвегия започна по-активно и успя да поведе след чудесна комбинация между Йодегор и Боб, който завърши атаката с прецизен удар. Уелс постепенно се съвзе и започна да създава повече проблеми на защитата на гостите, като натискът даде резултат в 38-ата минута. Даниел Джеймс се възползва от грешка на норвежците и с удар отблизо възстанови равенството.

Ключовият момент дойде веднага след почивката. Хегем бе последен защитник при нарушение срещу Джеймс и получи директен червен картон. От последвалия пряк свободен удар Неко Уилямс изпрати топката неспасяемо във вратата на Йорген Ниланд и даде преднина на Уелс. Останали с човек по-малко, норвежците опитаха да стигнат до изравняване, но домакините запазиха преднината си. Ниланд трябваше да се намесва няколко пъти, за да предотврати и по-голямо поражение.

Така Уелс записа първите си точки в групата след пораженията от Португалия и Дания, докато Норвегия остава с три точки след първите си три мача. За норвежците това бе и първи двубой от седем поредни, в който Ерлинг Холанд не успя да се разпише.

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Снимки: Gettyimages

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